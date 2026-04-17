Murió Oscar Schmidt, una leyenda del básquetbol mundial, a los 68 años, dejando un legado histórico como máximo anotador y figura icónica del deporte.
Murió Oscar Schmidt, una leyenda del básquetbol mundial, a los 68 años en San Pablo, Brasil, tras sufrir un malestar que requirió atención médica de urgencia. El exbasquetbolista falleció poco después de ser trasladado al Hospital y Maternidad Municipal Santa Ana, según informó su familia, generando una profunda conmoción en el ambiente deportivo internacional.
Schmidt, conocido como “Mão Santa” por su precisión extraordinaria en el tiro, fue uno de los jugadores más determinantes de la historia del básquet. Su legado incluye cifras que lo colocan entre los máximos anotadores de todos los tiempos, con una carrera que trascendió generaciones y fronteras.
La noticia de su fallecimiento provocó mensajes de dolor en todo el mundo del deporte, donde es recordado no solo por sus récords, sino también por su influencia dentro y fuera de la cancha.
Una carrera marcada por récords históricos
Oscar Schmidt acumuló 49.703 puntos a lo largo de su carrera profesional, una cifra que lo mantuvo durante décadas como el máximo anotador del básquetbol mundial. Además, es el jugador con más puntos en la historia de los Juegos Olímpicos, con 1093 unidades en cinco participaciones entre Moscú 1980 y Atlanta 1996.
Su rendimiento en la selección de Brasil también fue sobresaliente. Disputó 326 partidos oficiales y anotó 7693 puntos con la camiseta nacional, consolidándose como una de las grandes figuras del deporte sudamericano.
Uno de sus momentos más recordados ocurrió en los Juegos Panamericanos de Indianápolis 1987, cuando lideró a Brasil en la histórica victoria ante Estados Unidos por 120-115, anotando 46 puntos en ese encuentro que quedó grabado en la historia del básquet.
El impacto de una figura global
A lo largo de su carrera, Schmidt jugó en clubes de Brasil, Italia y España, destacándose en equipos como Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Juvecaserta y Fórum Valladolid. Su talento lo llevó a ser seleccionado en el draft de la NBA, aunque decidió rechazar la oferta para continuar representando a su país.
Esa decisión lo convirtió en una figura aún más emblemática en el básquet internacional, ya que en ese momento la NBA no permitía la participación simultánea de jugadores en selecciones nacionales.
Su influencia trascendió las canchas y lo posicionó como uno de los grandes embajadores del básquet mundial, especialmente en Europa y Sudamérica.
Reconocimientos y legado deportivo
En 2010, Oscar Schmidt fue incorporado al Salón de la Fama de la FIBA, y en 2013 al Salón de la Fama del Baloncesto de los Estados Unidos, como reconocimiento a su impacto en el deporte global. Estos homenajes consolidaron su estatus como una leyenda universal del básquet.
Incluso tras su retiro, participó en eventos especiales como el Juego de las Estrellas de la NBA en 2017, donde fue homenajeado por su trayectoria y su influencia en el desarrollo del básquet moderno.
Su historia también estuvo marcada por una fuerte lucha personal contra el cáncer cerebral, diagnosticado en 2011, enfermedad que enfrentó con determinación durante más de una década.
Un adiós que deja huella en el deporte
La familia del exjugador destacó su “valentía, dignidad y resiliencia” en el comunicado oficial tras su fallecimiento, y confirmó que la despedida será íntima, reservada a sus seres más cercanos.
El legado de Oscar Schmidt trasciende los números y los récords. Su figura representa una era del básquet en la que el talento individual podía transformar partidos y marcar generaciones enteras de jugadores.