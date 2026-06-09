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Mundial 2026: FIFA permitirá que los hinchas aparezcan en las pantallas de los estadios

A través de un nuevo programa, los aficionados podrán proyectar su nombre y nacionalidad durante los partidos de la Copa del Mundo mediante un servicio pago.

9 de Junio de 2026
Estadio del Mundial 2026.
Estadio del Mundial 2026.

A través de un nuevo programa, los aficionados podrán proyectar su nombre y nacionalidad durante los partidos de la Copa del Mundo mediante un servicio pago.

La FIFA continúa incorporando nuevas herramientas para acercar a los aficionados al espectáculo y anunció una iniciativa inédita de cara al Mundial 2026. Se trata de "Super Fan Shoutout", un programa que permitirá a los hinchas mostrar sus nombres y países de origen en las pantallas gigantes de los estadios durante los encuentros de la Copa del Mundo.

 

La propuesta busca ampliar la participación de los seguidores del torneo, tanto de quienes asistan a los partidos como de aquellos que acompañen a sus selecciones desde cualquier parte del mundo.

 

Cómo funcionará el programa

 

Según explicó la FIFA, los usuarios podrán acceder a una plataforma digital donde tendrán la posibilidad de cargar sus datos para que aparezcan proyectados en las pantallas de los estadios durante determinados encuentros.

 

Además, el sistema permitirá elegir aspectos específicos de la experiencia, como el partido, la fecha o incluso el estadio en el que se desea que aparezca la identificación del aficionado.

 

 

La entidad sostuvo que el objetivo es que los seguidores puedan "representar a su nación" y formar parte de la experiencia mundialista de una manera diferente.

 

Cuánto costará participar

 

La participación en el programa será arancelada. De acuerdo con la información difundida por la FIFA, el valor habitual del servicio será de 99 dólares.

 

 

Sin embargo, durante la etapa inicial de lanzamiento se aplicará una promoción especial que reduce el costo a 79 dólares, una cifra que equivale a poco más de 114.000 pesos argentinos al tipo de cambio informado al momento del anuncio.

 

La iniciativa convierte a los hinchas en protagonistas de una experiencia que hasta ahora estaba reservada principalmente para patrocinadores, invitados especiales o figuras públicas.

Temas:

Mundial 2026 FIFA estadios
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