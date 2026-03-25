Mariano Werner se prepara para la carrera del TC en Neuquén: "tengo un buen auto”

Mariano Werner mirá la tabla de posiciones del campeonato de Turismo Carretera y se encuentra lejos de Jonatan Castellano que es el líder con 70 puntos. El referente, e ídolo de los hinchas de Ford, afirma que “el buen momento aparecerá”.
Mariano Werner (37 años) se prepara para afrontar la 3ª fecha del Turismo Carretera en el circuito de Centenario, en Neuquén. El piloto de Paraná llega con la necesidad de sumar fuerte tras un arranque esquivo con el Ford Mustang, con resultados que lo ubican en el 31º puesto del campeonato a 51 puntos de distancia del líder Jonatan Castellano (Dodge Challenger). Pese a estar lejos de la punta, el ídolo del óvalo confía en el potencial de su vehículo y apela a su experiencia en un escenario donde ya sabe lo que es ganar.
Por una buena cantidad de puntos
Mariano sabe que puede revertir la situación porque su Mustang le da motivos. Solo es cuestión de redondear y así lo manifiesta. “Hoy tengo un buen auto, pero tengo pocos puntos. Hay que estar con calma para aprovechar el momento bueno que seguramente aparecerá”, se ilusiona el oriundo de Paraná.
Uno de los ganadores de Neuquén
Werner es uno de los 14 ganadores que tiene el circuito de Centenario. Su victoria la consiguió en la temporada 2011 y el paranaense quiere repetir. “Hace mucho tiempo pude ganar en Neuquén que tiene una pista muy linda, con una primera curva que es muy rápida y zonas de baja y mediana velocidad que te hace trabajar mucho en lo aerodinámico. Es un escenario donde tenés que estar siempre muy atento y más con un TC, que tiene casi 60 autos en la carrera”.
A su vez, remarcó que en un parque automotor tan numeroso los detalles marcan la diferencia desde el día sábado. “Tiene que ver mucho con el grupo clasificatorio que te toque, porque hoy con 55 o 60 autos, adecuar la clasificación pasa a ser fundamental”, agregó el tricampeón.
Con respecto a lo que vio de las dos primeras competencias, el "Zorro” de Paraná expresó: “Veo que el TC goza de buena salud, con grandes pilotos, muchas marcas, y que para estar arriba hay que tener todo 10 puntos. De no contar con un buen auto, se hace complejo poder luchar por una carrera”, afirmó a ACTC.
El discreto arranque de Werner en 2026
El inicio de temporada en el sur no fue el esperado en cuanto a resultados finales, con un 32º lugar en El Calafate y un 19º en Viedma. Sin embargo, mantiene la tranquilidad respaldado por el rendimiento de su máquina.
“A veces se da todo para bien, otras veces llegás de casualidad y en otras, como en esta, no se vienen dando los resultados que uno quiere, pero tenemos un buen auto”, afirmó.