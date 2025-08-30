Mariano Werner logró la pole position en TC Pick Up bajo la lluvia en Río Cuarto

Mariano Werner logró la pole position en TC Pick Up en Río Cuarto, tras una clasificación marcada por la lluvia y las difíciles condiciones de pista. El piloto de Toyota Hilux, integrante del Coiro Competición, firmó un tiempo de 1m17s819 en la 7ª y última fecha de la Etapa Regular del campeonato 2025. Con este resultado alcanzó su quinta “pole” en siete presentaciones de la temporada.
El entrerriano no solo se impuso con claridad, sino que además estableció un récord histórico en la categoría: marcó 1s123 de diferencia respecto al segundo clasificado, Ignacio Faín. Incluso su segunda mejor vuelta (1m18s635) también le habría asegurado la primera posición.
Werner, campeón 2023 de la especialidad, todavía no pudo concretar una victoria en 2025, pero este rendimiento le permite dar un paso clave en la lucha por quedarse con la Etapa Regular frente a Juan Pablo Gianini (Ford Ranger). El bonaerense se despistó en la sesión y terminó último, con lo que la diferencia a favor del piloto de Paraná se amplió a 26,5 puntos, cuando restan 42 en juego.
Una clasificación bajo el agua
La jornada del sábado estuvo signada por la intensa lluvia y los charcos en el asfalto cordobés, lo que complicó a la mayoría de los pilotos. Trompos y despistes se sucedieron en varias tandas, y el propio Werner no estuvo exento de incidentes. Sin embargo, logró sobreponerse y demostrar su jerarquía en condiciones extremas.
“No habíamos arrancado bien la actividad, con un problema de frenos, pero lo pudimos solucionar. Estaba bravísima la pista por los charcos que había, fue mucha la cantidad de agua que cayó”, declaró el paranaense en Campeones Radio y AM590 Continental.
De esta manera, Werner sumó su 19ª pole position en 57 clasificaciones disputadas dentro del TC Pick Up, un registro que confirma su vigencia y competitividad.
Protagonistas y lo que viene
Detrás de Werner, Ignacio Faín (Ford Ranger), integrante del Gurí Martínez Competición, firmó su mejor resultado clasificatorio en la categoría al quedar 2º. Faín, uno de los cinco pilotos que ya ganó en 2025, se ubica 8º en el campeonato y pelea por ingresar a la Copa de Oro, que otorgará siete plazas a partir de esta fecha.
El tercer mejor tiempo fue para Tomás Abdala (Ford Ranger), quien se perfila como uno de los animadores de las series. En tanto, Matías Rodríguez (Toyota Hilux) se ubicó en la cuarta colocación.
Este domingo se disputarán las dos baterías clasificatorias en el autódromo de Río Cuarto, con pronóstico de nuevas precipitaciones y fuertes ráfagas de viento. Werner y Abdala partirán adelante en la primera serie, a las 10:10, mientras que Faín y Rodríguez harán lo propio en la segunda, programada para las 10:35. (Con información de Campeones)