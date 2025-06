Malcorra habló tras la sanción a los chicos de Newell's: "Me da mucha tristeza"

Ignacio Malcorra, referente de Rosario Central, rompió el silencio tras el escándalo en Newell's por la sanción que le impusieron a seis chicos de 9 años que se sacaron una foto con él hace unos meses.

"A mí, en lo personal, me da mucha tristeza. Me pone mal el hecho de los nenes. La verdad que yo siempre me saqué fotos con todos. Ellos estaban ahí. Estaba mi hijo. Terminaron de jugar, pasaron, me saludaron, se sacaron una foto así como me saco siempre con todos. Después llegó lo que llegó", afirmó Nacho -quien fue figura en los últimos cuatro triunfos consecutivos del Canalla en clásicos- en conferencia de prensa.

#Central “Me pone mal por lo que le pasó a los nenes. Yo me saco fotos en todas las canchas” Malcorra sobre la foto con los chicos de #Newells pic.twitter.com/ZY4ZTa1Etl — InfoCanaya 7⭐️ (@InfoCanaya) June 6, 2025

"Me pone triste por ellos. Los nenes, inocentes, que no saben mucho lo que hacen... Es lo que quisieron en un momento de felicidad, como hace cualquier nene cuando ve a un jugador de Primera División de sacarse una foto. Me pone triste lo que le pasó a ellos", añadió.

En ese sentido, remarcó que la sanción lo "sorprendió" al tratarse de "una simple foto nomás que se saca cualquier niño con cualquier jugador de Primera". Y sentenció: "Fui a ver a mi hijo, como en todas las canchitas que voy, que voy por todo Rosario, siempre me piden fotos nenes, de todos los equipos. La verdad, me sorprendió. Uno trata de sacarse fotos con todos y que todos pasen un lindo momento, como a mí me hubiera gustado cuando era chico sacarme fotos con un jugador de Primera".

Los nenes, que fueron notificados hace unos días, juegan al baby en la Escuela Malvinas Argentinas de Newell's, que está cerca del estadio Marcelo Bielsa, y la foto ocurrió hace aproximadamente tres meses, cuando se enfrentaron en un partido frente a Defensores de Funes.

En ese encuentro estuvo presente el volante referente del Canalla (quien marcó dos goles y también fue clave en los últimos cuatro triunfos consecutivos en los clásicos) y ahí se tomaron la foto. La imagen se viralizó rápidamente en redes y generó controversias entre algunos hinchas, pero la institución días atrás tomó la decisión de 'licenciarlos' por tres meses y que no puedan jugar. Actualmente, les queda casi dos meses por cumplir.

Ignacio Astore, presidente de Newell's, habló con TyC Sports y dio la versión oficial de la dirigencia: aseguró que la decisión fue tomada, de común acuerdo, con los padres de los chicos a raíz de "amenazas telefónicas" que recibieron las familias tras la viralización de la imagen.

"De esto hace casi dos meses, se viralizó por toda la ciudad. Como presidente del club me senté con los padres y el coordinador de las inferiores. Había angustia, incertidumbre y miedo porque podía alterarse la ciudad por gente que no tiene un pensamiento dentro de los parámetros lógicos, como si sacarse fotos con un personaje futbolístico de otra institución es malo", comenzó el mandamás de La Lepra.

Por su parte, el padre de uno de los nenes involucrados -que decidió preservar su identidad para resguardar a su hijo- dialogó con el diario La Capital de Rosario y desmintió a Astore. "La decisión no fue para protegerlos, porque los nenes fueron sancionados. Primero está su integridad emocional, mi hijo nunca más va a poner un pie en Newell’s", expresó. Además, detalló la cronología de los hechos: "En Semana Santa los chicos jugaban la fecha del torneo solidario contra Defensores de Funes y dio la casualidad que en ese equipo juega el hijo de Malcorra. Cuando terminó el partido los chicos salieron corriendo y, como cualquier nene cuando ve a un futbolista profesional, quisieron sacarse una foto".

"La sanción no fue consensuada con nosotros, ya la tenían decidida. Les sacaron hasta la beca a los chicos",concluyó el papá, algo que desmiente a Ignacio Astore, presidente de la institución leprosa, que días atrás, en una charla con TyC Sports, aseguró que la decisión fue tomada de común acuerdo con los padres de los chicos a raíz de "amenazas telefónicas" que recibieron las familias tras la viralización de la imagen.