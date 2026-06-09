Jugadores U21 de Sionista destacaron su título de local: "Teníamos lo necesario para ser campeones"

La Liga Próxima U21 tuvo un cierre soñado para Centro Juventud Sionista. El conjunto paranaense se quedó con el título provincial tras imponerse en el cuadrangular final disputado en su estadio y completó una campaña impecable que lo llevó a finalizar el torneo invicto. El logro no solo significó una nueva alegría deportiva para la institución, sino también una confirmación del proceso de crecimiento que viene desarrollando en los últimos años.

El equipo dirigido por Thomas Maidana logró superar un exigente Final Four frente a rivales de jerarquía como La Armonía de Colón, BH de Gualeguay y Quique Club. Fueron partidos cerrados, definidos por detalles y con una gran carga emocional, pero Sionista encontró respuestas colectivas en los momentos decisivos para quedarse con cada uno de los encuentros.

La conquista tuvo además un valor agregado: llegó ante su público. El estadio lució colmado durante todo el fin de semana y la comunión entre jugadores, dirigentes, familias y simpatizantes convirtió al campeonato en una verdadera fiesta para la institución.

La fuerza de un grupo unido

Uno de los aspectos más destacados por los protagonistas fue la unión del plantel. En un torneo donde los márgenes fueron mínimos y cada partido exigió el máximo esfuerzo, el grupo encontró en la convivencia y la confianza mutua una de sus principales fortalezas.

Foto: Elonce.

Ian Seigorman remarcó la importancia de ese vínculo dentro del equipo. “Lo vivimos con mucho nerviosismo, pero al mismo tiempo sentíamos que éramos un equipo bastante unido y todos juntos todo el tiempo podíamos compartirlo entre nosotros y fortalecernos entre nosotros. Estuvimos disfrutándolo, pero al mismo tiempo con la seriedad que se lo merecía y pudimos llevárnoslo”, expresó.

El jugador también fue contundente al momento de señalar cuál fue la clave del éxito. “Sí, sin lugar a duda, la unión del equipo fue para mí fundamental. Son más amigos que compañeros de equipo”, afirmó, reflejando el espíritu que caracterizó al plantel durante toda la competencia.

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Por su parte, Tiago Levy destacó el significado emocional que tuvo la consagración para quienes se formaron dentro del club. “Fue hermoso ver el club lleno de gente, festejando, todos contentos, mucha gente que está en el club hace mucho".

Un camino perfecto hacia el campeonato

Sionista cerró el certamen con una marca ideal de 15 victorias en 15 presentaciones. El registro habla por sí solo de la regularidad que mostró el equipo a lo largo de toda la temporada, aunque desde adentro reconocen que el recorrido estuvo lejos de ser sencillo.

Levy recordó la exigencia de los encuentros disputados en el cuadrangular decisivo. “Sabíamos que teníamos lo necesario para salir campeones, pero también sabíamos que eran rivales muy duros. Tienen jugadores muy buenos, muchos jugando la Liga Federal, tanto la Armonía como Quique, pero sabíamos lo que teníamos que hacer y lo ganamos de atrás para adelante”.

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Desde la conducción técnica, Thomas Maidana valoró la respuesta del grupo durante toda la competencia. “Durante todo el torneo estuvimos muy bien, invictos, y el fin de semana sufriendo, pero se hizo valer. Los chicos lo sacaron adelante, con mucha confianza en el equipo, así que muy contento con el resultado”, sostuvo.

El entrenador también resaltó la importancia de contar con un plantel amplio y comprometido. “El equipo lo hicimos largo durante todo el torneo. Eh, los chicos rindieron, siempre respondieron con lo justo, con lo que sabían que hacer, eh, con el rol de cada uno”, explicó.

A la hora de reconocer el aporte colectivo, Maidana mencionó a numerosos jugadores que fueron fundamentales durante la campaña y destacó el compromiso de quienes integraron el proceso desde el inicio, incluso aquellos que no pudieron estar presentes en la etapa final.

Un título que impulsa el crecimiento de Sionista

Más allá del resultado deportivo, la obtención de la Liga Próxima U21 representa un paso importante dentro del proceso de reconstrucción institucional que atraviesa Sionista. El club busca consolidar nuevamente su protagonismo en el básquet entrerriano y nacional, combinando el desarrollo de juveniles con la participación en la Liga Federal.

Foto: Elonce.

Maidana explicó que el proyecto deportivo mantiene objetivos claros. “La prioridad en el club es la Liga Federal. Lo sabían los chicos, lo sabíamos todos, fue planteado desde un principio. Así igual decidimos participar de la Liga Próxima y lo pudimos hacer de la mejor manera”, indicó.

Para Seigorman, el campeonato también tuvo un significado personal muy profundo. Formado íntegramente en la institución, vivió la coronación como una recompensa a años de esfuerzo. “Para mí lo más contento de todo es poder cerrarlo en nuestra cancha y más que nada poder compartirlo con nuestra familia, mis amigos. Creo que es lo más emocionante que hay construyéndolo desde escuelita hasta día de hoy y cada vez creciendo un poco más a la par de los amigos de toda la vida”, manifestó.

Levy también puso el foco en el rol de las familias y colaboradores. “Me saco el sombrero para todo el grupo de padres. Estuvieron no solo estos tres días, sino que hace más de dos semanas que están moviendo contactos, moviendo gente para que se dé todo de la mejor manera”, destacó.