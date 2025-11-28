La UER se prepara para el Seven de la República: el rugby toma protagonismo en Paraná

Este fin de semana, Paraná se convertirá en el epicentro del rugby argentino con la nueva edición del Seven de la República. El evento, considerado una fiesta del deporte, reunirá a las mejores selecciones del país en un torneo que es tanto deportivo como social. La UER (Unión Entrerriana de Rugby) está ultimando detalles con su selección masculina, que encara su último entrenamiento de cara a la competencia.

José María Raiteri, head coach de la UER, brindó detalles de los preparativos en una entrevista exclusive con Elonce. "Estamos encarando el último entrenamiento, ya designamos capitán y subcapitán. Los dejamos un poquito solitos para que empiecen a manejar sus propios códigos", señaló, destacando la importancia de que los jugadores se conozcan mejor antes del debut. La selección entrerriana se prepara para su primer enfrentamiento el sábado, a las 11, contra Mendoza, en una jornada que promete ritmo y acción.

José María Raitieri: el equipo de la UER entrena en la previa del seven de la república

Raiteri también remarcó la importancia del evento para la ciudad y para la comunidad del rugby. "Es histórico para la ciudad y a nivel nacional. La gente debería acompañar un poquito más al rugby de Entre Ríos", opinó, invitando a los ciudadanos a unirse a la fiesta del deporte. Además, recordó que las mujeres también tienen su parte en este torneo, con el equipo femenino disputando su décimo torneo, con las finales programadas para el domingo.

Un fin de semana de pura acción y emoción deportiva

El Seven de la República no solo representa una gran oportunidad para los equipos de mostrarse a nivel nacional, sino que también es un momento de encuentro para toda la familia del rugby. Los partidos se disputarán en distintas canchas de la ciudad, con partidos importantes a lo largo del fin de semana. "Vamos por el primer puesto, pero siempre con la responsabilidad de ir armando partido a partido", explicó Raiteri, quien dejó en claro que el objetivo es claro, pero siempre paso a paso.

La selección de la UER se enfrentará también a Misiones y Salta en su primer día de competencia. "Los chicos tienen muchas ganas, se los ve motivados. Creemos que nos puede ir muy bien", afirmó Raiteri.

Paraná se viste de fiesta con el rugby

La capital entrerriana vivirá una verdadera fiesta deportiva, con el rugby como protagonista central. La ciudad, que ha sido testigo de grandes eventos deportivos, se prepara para recibir a delegaciones de todo el país.

Raiteri, concluyó su intervención invitando a todos a ser parte del evento. "Están todos invitados para disfrutar de este hermoso evento, que generalmente trae a la familia del rugby, pero sería excelente que toda la comunidad se acerque a disfrutar de lo que va a ser una fiesta del deporte", comentó. Con los entrenamientos ya casi cerrados, la selección de la UER está lista para dar lo mejor de sí mismos y hacer que el rugby de Entre Ríos