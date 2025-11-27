Rugby: anunciaron el fixture del Seven de la República 2025 en Paraná

La Unión Argentina de Rugby oficializó el cronograma de competencia para el Seven de la República 2025, que se disputará este fin de semana en la ciudad de Paraná. El tradicional evento reunirá a todas las uniones del país y contará nuevamente con la presencia internacional de Uruguay y Paraguay.

La rama masculina se desarrollará en los complejos deportivos El Plumazo, del Club Estudiantes, y La Tortuguita, del Paraná Rowing Club, donde se jugarán 65 partidos distribuidos en dos jornadas. En el Bloque Campeonato participarán 16 uniones divididas en cuatro zonas, con Mar del Plata como defensor del título.

Por su parte, el Ascenso estará integrado por diez equipos distribuidos en dos grupos, mientras que el torneo femenino se llevará a cabo en el complejo El Yarará. La final de Mayores se disputará el domingo a las 20.20 en El Plumazo.

El inicio de la acción: sábado a partir de las 10

El Seven de la República comenzará el sábado a las 10 con los primeros cruces: Tierra del Fuego vs. Chubut, Andina vs. San Luis y Sur vs. Lagos. A las 10.20 se enfrentarán Austral y Formosa, Mar del Plata ante Oeste y Santa Fe frente a Nordeste. Desde las 10.40 se jugarán Córdoba vs. Santiago del Estero, San Juan vs. Rosario y Salta vs. Misiones.

A las 11 llegará el turno de Entre Ríos ante Cuyo, Tucumán frente a Alto Valle y Buenos Aires contra Uruguay. Tras una pausa, la competencia retomará a las 17 con Tierra del Fuego vs. Paraguay, Andina vs. Chubut y Sur vs. Jujuy.

La actividad continuará a las 17.20 con Austral vs. Lagos, Mar del Plata ante Nordeste y Santa Fe contra Oeste. A las 17.40 se medirán Córdoba y Rosario, San Juan con Santiago del Estero y Salta ante Cuyo.

Jornada nocturna y cierre del primer día

A las 18 seguirá la acción con Entre Ríos vs. Misiones, Tucumán ante Uruguay y Buenos Aires frente a Alto Valle. A las 19 se enfrentarán Tierra del Fuego vs. Andina, Paraguay vs. San Luis y Sur vs. Austral.

La programación seguirá a las 19.20 con Jujuy vs. Formosa, Mar del Plata ante Santa Fe y Nordeste frente a Oeste. A las 19.40 se cruzarán Córdoba con San Juan, Rosario ante Santiago del Estero y Salta vs. Entre Ríos.

El cierre del sábado tendrá dos duelos: a las 20, Cuyo vs. Misiones y Tucumán ante Buenos Aires, mientras que a las 20.40 Uruguay se enfrentará a Alto Valle en el último choque de la jornada.

Domingo: definición de zonas y etapas finales

El domingo la actividad retomará a las 10 con Andina ante Paraguay y San Luis frente a Chubut. A las 10.20 Austral jugará ante Jujuy y Formosa frente a Lagos. Desde allí comenzarán a ordenarse las posiciones de cada grupo rumbo a las etapas decisivas.

A partir de las 16 iniciarán los cruces definitorios: Tierra del Fuego vs. San Luis, Paraguay ante Chubut y Sur contra Formosa. A las 16.20 continuarán Jujuy vs. Lagos y los enfrentamientos entre los cuartos de cada zona del Campeonato.

Luego, a las 16.40 chocarán los terceros; a las 17 será el turno de los segundos; y posteriormente se medirán los primeros de cada grupo para definir a los finalistas del Bloque Campeonato.

Ascenso, Bronce, Plata y el gran cierre del Seven

Las definiciones del Ascenso comenzarán a las 18 con los cruces entre quintos, cuartos y terceros. A las 18.20 se enfrentarán los segundos y, más tarde, se disputarán los partidos por el descenso y las distintas ubicaciones generales.

A las 19 seguirán los cruces de clasificación; a las 19.20 se jugará la final del Ascenso; a las 19.40 será la definición del Bronce; y a las 20 la final de la Plata.

La jornada femenina tendrá su final de Mayores a las 20.20 en El Plumazo, mientras que a las 20.40 se disputará la gran final por el Oro del Campeonato masculino, que cerrará un fin de semana a puro rugby en la capital entrerriana.