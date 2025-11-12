Se presentó la 41º edición del Seven de la República: “Paraná será una fiesta”

REDACCIÓN ELONCE
Las autoridades presentes destacaron el trabajo en conjunto para poder llevar adelante del Seven de la República, que se jugará el 29 y 30 de noviembre en las sedes de Estudiantes y Rowing.
Se realizó la presentación de la 41º edición del Seven de la República de Rugby, de la cual formarán parte las 24 Confederaciones, sumado a equipos de Uruguay, Paraguay y Chile, de ambas ramas. Contará con 850 jugadores, más el staff técnico y árbitros. Habrá tanto categorías Mayores y Juveniles. Comenzará el sábado 29 de noviembre y finalizará al día siguiente. Contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales.
El gobernador Rogelio Frigerio expresó en primer lugar: “Estamos muy contentos y orgullosos de recibir en Paraná una nueva edición del Seven de la República, con equipos de todo el país y de países como Brasil y Uruguay. Estamos seguros que vamos a dejar bien parado a la provincia y al deporte. Esperemos que sean jornadas exitosas, desde el punto de vista deportivo, y que la gente pueda disfrutar de nuestra provincia y de nuestra ciudad capital como sabemos que podemos ofrecerla”.
Más allá de anhelar el éxito de un club de la provincia, aseveró: “Lo importante es la competencia y hacer trascender los valores del deporte y, específicamente, los que intenta transmitir el rugby desde la infancia hasta la competencia”.
La intendenta de Paraná, Rosario Romero, sostuvo: “Estamos ante la 41º edición del Seven de varones y la novena de mujeres. Vamos a tener tres sedes: en el Plumazo, en Tortuguitas y Yarará –donde albergará a las mujeres-. Paraná será una fiesta producto del trabajo entre la Unión Argentina de Rugby (UAR), la Unión Entrerriana de Rugby (UER), la provincia, la ciudad, el Empatur y muchos representantes del sector privado que han hecho su aporte y han peleado para sostener la sede del Seven en Paraná”.
Además, la jefa municipal analizó el impacto positivo en el turismo: “La ciudad se llena de gente que disfruta la primavera en Paraná y creo que tenemos que prepararnos para recibir a la gente”.
El vicepresidente de la Unión Argentina de Rugby, Félix Páez Molina, valoró la decisión de la provincia y la ciudad de mantener la sede: “Fue clave porque sin el apoyo del gobierno provincial y municipal el evento no se podría hacer. Estamos muy agradecidos con el gobernador y la intendenta por el esfuerzo que hicieron y, fundamentalmente, de la Unión Entrerriana, que trabajan desinteresadamente. Son todos amateur y trabajan para que cada año el evento sea cada vez mejor”.
Desde la Unión Entrerriana de Rugby, el presidente Martín Cipriani comunicó: “Estamos con un nuevo desafío de organizar el Seven de la República. Estamos muy agradecidos de la Unión Argentina que nos haya dado la posibilidad nuevamente y nos hayan acompañado para este lanzamiento el gobernador y la intendenta. Agradecemos a todos los equipos de trabajo y también fundamentalmente agradecemos el apoyo de las empresas privadas para que el Seven se quede un año más en Paraná”.
Santiago Halle, jefe de Gabinete de la Municipalidad de Paraná, expresó al medio: “Trabajamos mucho para lograr que el Seven quede en Paraná y en la provincia. Esperemos que la gente lo disfrute”.
Emilio Fouces, presidente del Club Atlético Estudiantes, afirmó: “Estoy orgulloso de recibir la edición número 41”.