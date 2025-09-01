La Liga Argentina tendrá 34 equipos: los rivales de los entrerrianos en la Conferencia Sur

La Liga Argentina tendrá 34 equipos: los rivales de los entrerrianos. Este lunes, la Asociación de Clubes confirmó la participación de 34 clubes en la próxima temporada de la Liga Argentina de Básquetbol. La categoría de ascenso tendrá la participación de tres equipos entrerrianos: Central Entrerriano de Gualeguaychú, La Unión de Colón y Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay.
Habrá 17 participantes por Conferencia. La temporada 2025/2026 de la segunda categoría profesional del básquet argentino comenzará los primeros días de noviembre. Se disputará un torneo único dividido en dos conferencias con formato todos contra todos.
La fase regular culminará a finales de marzo 2026 para dar paso a los playoffs. En esa instancia, los equipos ubicados del primero al cuarto puesto esperarán la Reclasificación que animarán del quintó al 12º lugar.
La serie de octavos de final se disputará dentro de cada conferencia y en cuartos de final los mejores cuatro equipos de la Conferencia Norte y los cuatro mejores equipos de la Conferencia Sur se cruzarán entre sí. Las finales definirán el ascendido a la Liga Nacional 2026/2027.
Los equipos de la Conferencia Norte
Los clubes que participarán en la Conferencia Norte de la Liga Argentina, son: Barrio Parque, Hindú, Bochas, San Isidro, Amancay de La Rioja, Colón de Santa Fe, Comunicaciones de Mercedes, Estudiantes de Tucumán, Fusión Riojana, Huracán de Las Heras, Independiente de Santiago del Estero, Jujuy Básquet, Rivadavia de Mendoza, Salta Basket, Santa Paula de Gálvez, Sportivo Suardi y Villa San Martín de Resistencia.
Los equipos de la Conferencia Sur
En la Conferencia Sur jugarán: Centenario de Venado Tuerto, Central Entrerriano de Gualeguaychú, Ciclista Juninense, Deportivo Norte de Armstrong, Deportivo Viedma, El Talar, Gimnasia y Esgrima La Plata, La Unión de Colón, Lanús, Pergamino Básquet, Pico Football Club, Provincial de Rosario, Quilmes de Mar del Plata, Racing de Avellaneda, Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay, Unión de Mar del Plata y Villa Mitre de Bahía Blanca.