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Joven patinadora paranaense necesita apoyo para competir y representar al país: “Sueño con el Mundial”

La joven patinadora de Paraná Jazmín Bodnar necesita apoyo económico para continuar su carrera y representar a la Argentina en competencias internacionales de alto nivel.

5 de Mayo de 2026
Competirá en el Nacional y en el Panamericano.
Competirá en el Nacional y en el Panamericano. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La joven patinadora de Paraná Jazmín Bodnar necesita apoyo económico para continuar su carrera y representar a la Argentina en competencias internacionales de alto nivel.

La historia de Jazmín Bodnar refleja el esfuerzo de una joven patinadora de Paraná que, con disciplina y talento, logró posicionarse entre las mejores patinadoras del país y del mundo. Desde el club Club Atlético Echagüe, la atleta entrena intensamente mientras busca sponsors que le permitan afrontar los costos de competir en el exterior.

 

Entrenando mucho, siempre a full, todos los días”, contó a Elonce Jazmín sobre su rutina diaria, marcada por la constancia y la exigencia. Su camino en el patín comenzó a muy temprana edad: “Desde los 7 vengo entrenando y compitiendo”, relató.

 

Durante este año, su calendario estuvo cargado de competencias. “Arrancamos en febrero viajando a Córdoba, después en marzo y en abril viajamos a Buenos Aires, y ahora vamos por Río Segundo, Córdoba y Buenos Aires de nuevo”, detalló sobre su intensa agenda.

 

Resultados destacados y proyección internacional

 

El crecimiento deportivo de la joven es notable. En el Nacional Apertura logró el segundo puesto a nivel país, mientras que en una competencia internacional alcanzó un resultado destacado. “En el Nacional Apertura quedé segunda de Argentina y ahora en la World Cup quedé séptima del mundo”, expresó.

 

Su desempeño la posiciona entre las mejores, compitiendo con atletas de primer nivel. “Fue una locura ver entrar al estadio y ver a patinadoras de Italia, España, Estados Unidos, Brasil, era una cosa divina”, recordó sobre su experiencia internacional.

 

Entrenamiento, disciplina y vida cotidiana

 

Detrás de cada logro hay una rutina exigente. Jazmín describió su preparación diaria: “Entreno tres horas por día, más una hora o una hora y media de gimnasio, una hora y media de flexibilidad y una hora y media de danza contemporánea”.

 

A la par del deporte, también debe cumplir con sus estudios. “Ahora con tema de los exámenes estoy estudiando a full, me acuesto un poco tarde, pero para poder estudiar y todo porque si no no me dan los horarios del día”, explicó.

El acompañamiento de su entorno resulta clave. “Me reapoyan, me apoyan un montón. Siempre que vuelvo de cada torneo me felicitan”, contó sobre el respaldo de sus compañeros y docentes.

 

La necesidad de apoyo económico

 

En este contexto, Bodnar necesita apoyo para poder continuar compitiendo. Los costos de viajes, inscripciones y preparación son elevados, lo que obliga a buscar ayuda externa. “Estoy buscando sponsors más allá para que me acompañen y me ayuden con lo mínimo, ya que los gastos son muy altos y no nos dan para todo”, explicó.

Jazmín Bodnar necesita apoyo para representar al país en el exterior

Sus próximos desafíos incluyen competencias nacionales e internacionales. “En dos semanas arranca el Nacional Clausura en Río Segundo y a la semana tengo el Panamericano en Buenos Aires”, adelantó.

Además, forma parte del seleccionado argentino desde 2022, un logro que define como único: “Es una experiencia inolvidable, no se compara con ningún otro torneo”.

El sueño de llegar al Mundial

 

La meta de Jazmín está clara y a largo plazo. “Llegar al mundial”, afirmó con convicción. Aunque ya compite a nivel internacional, explicó que el verdadero objetivo requiere una clasificación específica: “El mundial se hace en octubre donde solamente clasifican dos patinadoras por país, así que a partir del año que viene recién puedo clasificar”.

Mientras tanto, continúa preparándose intensamente. “Este año estamos a full, nos proyectamos más en el año que viene para poder clasificar al mundial”, sostuvo.

 

Quienes deseen colaborar pueden contactarla a través de sus redes sociales o al número 343 521 3395. “Cualquier ayuda me viene perfecto”, concluyó, reafirmando que el acompañamiento será clave para que su sueño deportivo siga en marcha.

Temas:

Club Echague Jazmin Bodnar patinadora deporte sponsors
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