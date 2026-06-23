Destacaron el crecimiento del fútbol paranaense en la previa de la final de la Copa Túnel Subfluvial

La cuenta regresiva para la final de la Copa Túnel Subfluvial ya comenzó y Hugo Fontana fue una de las voces autorizadas para analizar el presente del fútbol de Paraná en la previa de un duelo histórico entre Patronato y Atlético Paraná. El gerente de la Liga Paranaense de Fútbol dialogó con el programa "El Once Deportivo", que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, y remarcó que la presencia de dos equipos de la ciudad en la definición no es una casualidad, sino el resultado de un proceso de crecimiento sostenido.

El dirigente hizo referencia a la percepción histórica que colocaba al fútbol santafesino por encima del paranaense y sostuvo que actualmente esa diferencia se ha reducido notablemente. En ese sentido, explicó que la estructura de la competencia contempla cabezas de serie de ambos lados del túnel subfluvial y que el recorrido de los equipos locales hacia la final demuestra la competitividad alcanzada.

““Cuando se diseña la copa, se pone dos cabezas de serie de cada lado –Unión y Colón del lado de Santa Fe y Patronato y Atlético Paraná en la capital entrerriana-. Entonces si están dadas las posibilidades de llegar a una final quiere decir que no sorprende y nosotros sabemos con los equipos que enfrentan en la Liga Santafesina no son profesionales, pero Unión mechó muchos chicos que están en la Reserva de AFA”, expresó Fontana al ser consultado sobre la presencia de los dos clubes paranaenses en la instancia decisiva.

Foto: Archivo Elonce.

Un fútbol cada vez más competitivo

Para el gerente de la Liga Paranaense, la actualidad deportiva de los equipos de la ciudad responde a una evolución que se viene consolidando en los últimos años. Según explicó, el nivel de preparación de los futbolistas y la profesionalización de los entrenamientos contribuyeron a equilibrar las fuerzas con los clubes de Santa Fe.

“Creo que ya se ha nivelado lo que es a nivel futbolístico el fútbol tanto de la Liga Santafesina como la Liga Paranaense. Si nos trasladamos a muchos años atrás, la década del 1990-2000, había una diferencia, pero hoy está nivelado”, afirmó.

Fontana también destacó que la mejora no sólo se refleja en los resultados deportivos, sino en los hábitos de los jugadores. “Hoy ha cambiado muchísimo la metodología de entrenamiento. Eso hace que hoy un jugador hasta de divisiones juveniles de la Liga Paranaense también conviva con el entrenamiento en el club, también conviva con los entrenamientos de un personalizado -llámese físico- también los que tienen la posibilidad en los clubes o sino también lo hacen por afuera en la parte nutricional también se cuidan”, señaló.

Foto: Archivo Elonce.

A su vez, remarcó la importancia del trabajo realizado por Patronato en divisiones inferiores y el impacto que ello generó en toda la estructura del fútbol local. El dirigente consideró que muchos jóvenes incorporaron una cultura deportiva que hoy se traduce en mejores rendimientos y en mayores oportunidades para dar el salto a categorías superiores.

La Copa Túnel ya piensa en el futuro

Más allá de la final que disputarán Patronato y Atlético Paraná, Fontana confirmó que la organización ya proyecta nuevas etapas para una competencia que logró consolidarse rápidamente dentro del calendario regional.

“Creo que mañana nos juntamos para empezar a delinear lo que tiene que ver con la Copa Túnel Subfluvial Femenino y ya está también diseñada lo que va a ser la tercera edición”, adelantó.

El dirigente valoró especialmente el trabajo conjunto realizado entre las autoridades de ambas ligas y destacó la visión de crecimiento impulsada por sus presidentes. Además, explicó que detrás del torneo existe una importante tarea de gestión para garantizar recursos económicos y mantener el interés de los clubes participantes.

En ese marco, también dejó abierta la posibilidad de ampliar la competencia en futuras ediciones. “Como siempre lo hemos soñado en la mesa chica de la organización es tratar de llevarla a que sea una región centro de ligas que puedan jugar esta Copa Túnel”, manifestó.

Un partido con historia y expectativa

Finalmente, Fontana se refirió al valor simbólico que tendrá el enfrentamiento entre Patronato y Atlético Paraná. El dirigente recordó que se trata de un duelo que no se disputa en una instancia de semejante relevancia desde hace más de dos décadas y expresó su deseo de que la jornada quede grabada en la memoria de los hinchas.

“Creo que es un partido que hace 23 años que no se juega. Nosotros que somos muy defensores de nuestro fútbol, de nuestro sistema liguista. La verdad que es un partido que muchas veces, los que tuvimos posibilidades de ver la última que se jugó, no fue como todos los que la vivieron en la década del '80 y del '70 la cuentan”, sostuvo.

La final de la Copa Túnel Subfluvial promete convertirse en una verdadera fiesta para el fútbol regional. Con dos representantes de Paraná como protagonistas y con una competencia que continúa creciendo año tras año, la expectativa es máxima para una definición que marcará un nuevo capítulo en la historia deportiva de ambas ciudades.