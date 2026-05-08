“Hay que ilusionarse, pero hay selecciones que llegan mejor”, advirtió Lionel Messi

A poco más de un mes del debut de la selección argentina en el Mundial 2026, Lionel Messi analizó el presente del equipo dirigido por Lionel Scaloni y dejó una reflexión sobre las chances de defender el título conseguido en Qatar 2022.

El capitán argentino aseguró que la Albiceleste competirá para volver a pelear por la Copa del Mundo, aunque reconoció que hay otras selecciones que llegan en mejor forma al torneo.

“Hay que ilusionarse como se ilusiona el argentino cada vez que hay una competición oficial, pero saber que por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor”, sostuvo el rosarino durante una entrevista concedida al Pollo Álvarez.

Las declaraciones de Lionel Messi se dieron en medio de la expectativa por lo que podría ser su última participación mundialista con la camiseta argentina.

Messi analizó el presente de la Selección

Durante la charla, el futbolista remarcó que el grupo atraviesa algunas complicaciones físicas en la previa del certamen, aunque valoró la mentalidad competitiva del plantel.

“La Selección llega bien. Hoy hay muchos chicos que están pasando por lesiones o falta de ritmo, pero cuando el grupo está junto quedó demostrado que compite, quiere ganar y deja todo”, expresó.

Además, destacó el espíritu del equipo construido por Scaloni durante los últimos años. “Esta Argentina siempre va a ir a competir y dar el máximo como lo hizo desde que está este grupo junto”, afirmó.

En otro tramo de la entrevista, Lionel Messi enumeró a las selecciones que considera candidatas al título y ubicó entre ellas a Francia, España, Brasil, Alemania, Inglaterra y Portugal.

“Francia está muy bien otra vez y España también. Brasil siempre es candidata y después aparecen selecciones que pueden sorprender”, señaló.

La competitividad y el cierre de una etapa

El delantero también habló sobre su personalidad competitiva y el deseo permanente de seguir ganando, incluso en el tramo final de su carrera profesional.

“Me gusta lo que hago, amo jugar a la pelota y lo voy a hacer hasta que no pueda más. Soy competitivo y no sé perder”, reconoció.

En ese sentido, explicó que esa mentalidad fue clave para sostenerse durante tantos años en la élite del fútbol mundial. “Es mi manera de ser y lo que me llevó a conseguir todo lo que conseguí”, comentó.

Qué dijo sobre Scaloni y el futuro de la Selección

Por otro lado, el capitán argentino se refirió a la continuidad de Lionel Scaloni después del Mundial 2026 y consideró que sería importante que siga al frente del equipo.

“Por lo que viví y veo, es el mejor para que se quede”, sostuvo.

Sin embargo, también reconoció que el entrenador podría decidir buscar nuevos desafíos después del torneo. “Nunca estuvo en un club día a día y capaz quiera probar otra cosa”, señaló.

Finalmente, Lionel Messi destacó que existe una nueva generación preparada para sostener el nivel competitivo de la selección argentina en los próximos años.