Gómez: "Se jugó mal, soy el responsable y hay que preocuparse por lo que sigue".

Gabriel Gómez analizó la derrota de Patronato 2-1 con Racing en Córdoba por la Primera Nacional. “Se jugó mal, no supimos leer el partido y nos ganaron bien, ahora hay que pensar en lo que viene”, expresó el DT.

El entrenador explicó que la intención del cuerpo técnico fue modificar el sistema en el segundo tiempo, apostando a un 3-3-1-3. “Pensamos que ellos se iban a defender en bloque bajo, pero no nos presionaron”, remarcó.

Con bronca por la oportunidad desperdiciada, reconoció que no supieron aprovechar la ventaja numérica en el primer tiempo: “Cuando arrancó el partido, ya nos habían ganado el protagonismo. Después, con uno más, te da más bronca todavía, pero ahora hay que analizar bien, seguir trabajando porque la preocupación es lo que se viene”.

Trabajo mental y levantarse rápido

Consultado por el trabajo de la semana, el técnico destacó la importancia de la recuperación emocional: “Hay que hablar mucho. Primero mirar de nuevo el partido, bajar un cambio, tranquilizarse porque ahora estamos todos enojados. Después, tener charlas grupales e individuales”.

Sobre la irregularidad entre el rendimiento de local y visitante, admitió que aún no encuentra una explicación clara. “Nos está pasando ahora, pero en la primera rueda ganábamos de visitante y de local nos costaba. Realmente no puedo explicar”, reconoció.

Gómez señaló que, pese a la derrota, Patronato sigue en carrera: “Faltan cuatro finales donde todo va a ser muy complicado. Estamos todavía en una posición que nos da la posibilidad de seguir en camino”.

Cierre del campeonato

El entrenador aseguró que la diferencia con los puestos de clasificación no es definitiva. “No estamos lejos, pero tenemos que mejorar nosotros. Por eso hay que hacer un análisis para estas últimas cuatro fechas”, subrayó.

El orientador táctico indicó que el golpe anímico en el vestuario fue fuerte: “Estamos todos golpeados, porque era una linda posibilidad por los resultados que se habían dado de quedar en la tercera posición”, concluyó en charla con La Fiesta del Fútbol.