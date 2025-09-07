Patronato cometió un error y sufrió una dura derrota con Racing en Córdoba

REDACCIÓN ELONCE
Patronato perdió con Racing de Córdoba por 1 a 0, este domingo en condición de visitante, en un encuentro correspondiente a la jornada 30 de la zona A del campeonato de ascenso 2025 en la Primera Nacional. Elonce transmitió en vivo, a través del streaming @eloncecom en youtube y la Radio FM en el 98.7 del dial.
El partido
El local comenzó enchufado y se impuso en el juego sobre la visita, que quedó parado para jugar de contra ante la presión rival. Con el correr de los minutos, aparecieron Juan Barinaga y Santiago Gallucci para darle algo de aire. Hubo muchos córner, pero pocas chances claras en la etapa inicial.
La Academia dominó en gran parte de los primeros 45 minutos de juego ante un Patrón que no pudo hacer pie y soporte los embates. Sobre el final, un cabezazo al lado del palo fue la más clara del cotejo y fue para Racing, que perdió a Martín Albarracín por una infantil expulsión por un codazo sin pelota contra Valentín Pereyra.
El complemento empezó con mucha intensidad y oportunidades de abrir el marcador en ambos lados. Gabriel Gómez metió tres cambios para buscar la victoria luego de la tarjeta roja en los cordobeses, pero no logró encaminar el partido a su favor con las modificaciones realizadas.
Luego, vino la polémica del encuentro. Federico Castro marcó para Patrón, pero el árbitro Lucas Cavallero cobró posición adelantada. En la imagen televisiva, se aprecia que el pase capturado por el “Gordo” lo hizo un jugador rival, en consecuencia, el tanto era válido.
Y a los 17 minutos, llegó la apertura del tanteador y fue para los dirigidos por Hernán Medina. El elenco paranaense cometió un grosero error defensivo: Pereyra jugó con Bellatti, quien no pudo controlar y la pelota fue controlada por Matías Machado, que se acomodó, disparó y puso el 1-0.
El cotejo prosiguió con ocasiones de los dos bandos en un partido abierto, pero el conjunto entrerriano nunca pudo sobreponerse y aprovechar la ventaja numérica en jugadores para consumar una dolorosa caída. Alan Sosa fue figura, Patrón jugó mal y perdió de visitante.
Panorama
Con esta derrota, Patronato continúa en zona de clasificación al Reducido. Quedó en 43 puntos, ubicados en la séptima posición de la tabla en su grupo. En la próxima fecha, la 31, recibirá en Paraná a Quilmes, el domingo que viene desde las 16 horas en el estadio Grella.
Síntesis
Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti e Ian Escobar; Santiago Gallucci, Juan Barinaga, Valentín Pereyra, Julián Marcioni; Federico Castro y Alan Bonansea. DT: Gabriel Gómez.
Racing: Mauricio Maslovski; Fabrizio Ghiggia, Martín Albarracín, Valentín Perales y Leandro Fernández; Tomás Castro, Gonzalo Rostagno, Matías Machado y Sergio González; Leonel Monti y Pablo Chavarría. DT: Hernán Medina.
Gol: ST, 17' Matías Machado (R)
Incidencias: PT, 43' Martín Albarracín (R)
Cambios en Patronato: ST, 0' Fernando Moreyra por Ian Escobar, Marcos Enrique por Santiago Gallucci Otero, Guillermo Sánchez por Maximiliano Rueda; 19’ Joaquín Barolín por Federico Castro; 27’ Valentín Villarreal por Valentín Pereyra.
Cancha: Estadio Miguel Sancho
Árbitro: Lucas Cavallero
Asistentes: Pascual Fernández y Martín Saccone
Cuarto árbitro: Marcelo Sanz