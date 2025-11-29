Franco Colapinto largará último en el Gran Premio de Qatar de F1

La jornada de clasificación del Gran Premio de Qatar no fue favorable para Franco Colapinto, quien tras quedar 20° en la Sprint tampoco logró encontrar ritmo en la qualy oficial y clasificó en el último puesto con un tiempo de 1:21.137. Esta marca lo dejó a 0.456 segundos de su compañero Pierre Gasly, quien logró superar el corte de la Q2 y avanzó hasta la Q3, donde consiguió la 9° posición con un registro de 1:20.477.

El argentino, que maneja para Alpine, reconoció que su desempeño fue insuficiente: “Manejé mal toda la qualy. No estuve bien, no estuve fino. Triste porque creo que fue todo mío”, señaló tras la sesión. La falta de ritmo y errores en las vueltas rápidas complicaron su fin de semana, que hasta ahora no le permitió capitalizar la oportunidad de sumar puntos importantes.

Mientras Colapinto tendrá que remontar desde el fondo, la pole position quedó en manos de Oscar Piastri, que saldrá por delante de Lando Norris (2°) y Max Verstappen (3°). La lucha por el título de la Fórmula 1 se mantendrá abierta y promete intensidad desde la largada.

Gasly avanza y otros pilotos sorprenden

Pierre Gasly fue la gran diferencia dentro del Alpine, superando los cortes y asegurando un lugar en la Q3 con un registro de 1:20.324. Su remontada le permitirá largar 9° en la carrera principal, una posición estratégica en comparación con su compañero Colapinto, que tendrá un trabajo mucho más complicado desde el último lugar.

Foto: X oficial de Alpine.

Una de las sorpresas de la sesión fue Lewis Hamilton, quien solo logró clasificarse 18° tras quedar apenas por delante de Colapinto y Esteban Ocon en la Q1. Además, Yuki Tsunoda, que había mostrado un desempeño interesante en la Sprint, quedó 16° tras no superar el corte por apenas 0.080 segundos.

El contraste entre los pilotos del Alpine resalta la diferencia de rendimiento de Colapinto en este fin de semana, mientras Gasly parece haber encontrado el equilibrio en el auto.

La carrera principal y los desafíos de Colapinto

La cita principal del Gran Premio de Qatar se desarrollará este domingo a partir de las 13 horas de Argentina, a 57 vueltas. Para Franco Colapinto, la estrategia será clave si quiere remontar desde el último lugar y capitalizar cualquier oportunidad de puntos que surja durante la competencia. (Con información de Infobae)