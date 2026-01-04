Franco Armani se pierde los amistosos de River y genera preocupación

Franco Armani sufrió una molestia en el gemelo derecho durante los trabajos de pretemporada que el plantel realiza en San Martín de los Andes. Según informó el cuerpo médico del club a la Agencia Noticias Argentinas, la decisión de preservarlo responde a un plan preventivo para evitar recaídas y asegurar su presencia en el inicio oficial del campeonato.

La lesión encendió las alarmas en el comienzo de la preparación, ya que el arquero de 39 años es un pilar en la estructura del equipo y uno de los referentes del vestuario. Sin embargo, desde el cuerpo técnico tranquilizaron a los hinchas y remarcaron que se trata de una dolencia de bajo grado.

Recuperación progresiva y trabajos diferenciados

Armani realizará en los próximos días trabajos diferenciados que incluirán ejercicios de fortalecimiento y reacondicionamiento físico, siguiendo un plan diseñado por el cuerpo médico. El objetivo es que llegue en condiciones óptimas al debut del Torneo Apertura, sin riesgos innecesarios.

Mientras tanto, el entrenador aprovechará los amistosos para probar alternativas en el arco y darle minutos al arquero suplente, Jeremías Ledesma. Estos partidos también permitirán ajustar el funcionamiento del equipo antes del inicio oficial de la competencia.

La pretemporada en San Martín de los Andes continúa con normalidad, y el resto del plantel se somete a trabajos físicos y tácticos mientras esperan la recuperación de su capitán.

Confianza en el regreso del capitán

En Núñez confían en que Franco Armani podrá reincorporarse plenamente al equipo para el arranque del torneo. La prioridad del club es su recuperación completa, evitando que una lesión menor se convierta en un problema mayor durante la etapa inicial de la temporada, indicó Noticias Argentinas.

El cuerpo técnico y los médicos siguen de cerca la evolución del arquero, considerando su importancia tanto dentro como fuera del campo. La recuperación de Armani es clave para mantener la seguridad y estabilidad defensiva que caracteriza a River Plate.