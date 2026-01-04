River inició los trabajos para 2026 con definiciones clave del cuerpo técnico

El "Muñeco" eligió convocar a cinco talentos de la cantera: a varios e ellos les dio minutos en Primera y ahora los tiene bajo su tutela para tenerlos como opción de cara a un exigente 2026.
River afronta la preparación para la temporada 2026 con una impronta distinta a la del verano anterior. En San Martín de los Andes, el plantel trabaja con la presencia de cinco juveniles que viven su primera experiencia de pretemporada con exigencias físicas elevadas: Agustín Obregón, Ulises Giménez, Facundo González, Thiago Acosta y Cristian Jaime.
El contraste con el inicio de 2025 resulta evidente. En aquel entonces, Marcelo Gallardo había optado por no incluir juveniles en la concentración realizada en Chapelco, con el objetivo de consolidar una base experimentada con la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes como principales horizontes. La decisión actual, en cambio, marca una apertura hacia los futbolistas formados en Inferiores, en línea con lo ocurrido recientemente con Santiago Lencina y Lautaro Rivero.
La convocatoria de estos cinco jugadores de campo funciona como una señal clara de que quienes demuestren condiciones tendrán oportunidades concretas. Gallardo sigue de cerca el desarrollo de cada uno y evalúa su adaptación a la exigencia del primer equipo durante este período de trabajo.
Agustín Obregón, Ulises Giménez, Facundo González y Cristian Jaime compartieron etapas formativas en las divisiones juveniles y su crecimiento fue observado de manera directa por el entrenador, que asistió en reiteradas ocasiones a partidos de la categoría 2006. Además, varios de ellos fueron dirigidos por Jonathan La Rosa en Sexta y Reserva, lo que permitió un seguimiento detallado de sus características y potencial.
Cristian Jaime aparece desde hace tiempo como una de las debilidades del cuerpo técnico. Gallardo lo felicitó tras actuaciones destacadas en Inferiores, impulsó la firma de su primer contrato y le dio minutos en encuentros de alta exigencia. En un partido adverso ante Sarmiento, el juvenil mostró personalidad en un contexto complejo y convenció al entrenador, que luego lo utilizó de manera progresiva.
En ese mismo encuentro, Gallardo sorprendió al ubicar como titular a Thiago Acosta en una función poco habitual. Aunque su perfil es ofensivo, el mediocampista se desempeñó como volante central debido a las bajas en el puesto. Comparado en Inferiores con Enzo Fernández por biotipo y características, Acosta cerró el último año con sus primeras presentaciones en Primera División, informó Olé.
En el plano defensivo, el entrenador suma alternativas con Ulises Giménez y Facundo González. Giménez regresó al club tras su cesión en Defensa y Justicia y logró continuidad en Reserva luego de superar una grave lesión. González, por su parte, se consolidó como zaguero zurdo, aportando solidez defensiva, salida y gol, y aparece como una opción en un puesto con escasa competencia.
Obregón completa el grupo como un jugador versátil, capaz de desempeñarse como lateral o volante. Integrante de la Selección Sub 17 en el Mundial de Indonesia 2023, debutó en Primera ante Vélez y dejó buenas sensaciones en un contexto exigente.