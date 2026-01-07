Faustino Oro fue elegido como mejor ajedrecista juvenil del mundo

Argentina tiene un joven talento que es motivo de orgullo para todos los amantes del ajedrez: Faustino Oro, con solo 12 años, recibió una distinción por parte de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) y fue elegido como el mejor ajedrecista juvenil del mundo.

El ajedrecista oriundo de San Cristóbal obtuvo el 43% de los votos, superando al turco Yagiz Kaan Erdogmus, de 14 años, quien alcanzó el 36%. Más atrás quedaron el estadounidense Andy Woodward (15) con 14% y el ruso Ivan Zemlyanskii (15) con 7%. La votación se realizó vía Youtube durante el reciente Campeonato Mundial FIDE de Partidas Rápidas y Blitz en Doha, Qatar.

Radicado en España desde finales de 2025 y ganador de las últimas dos medallas de plata en Olimpiadas de ajedrez, Oro brilló con destacadas actuaciones en torneos internacionales y logró sus primeras dos normas de gran maestro.

Ahora, va por un sueño más: convertirse en el gran maestro más joven de la historia. Para lograrlo, necesita obtener su última norma antes del 7 de marzo de 2026, cuando cumpla 12 años, 4 meses y 24 días, un día menos que los que tenía el estadounidense Abhimanyu Mishra en junio de 2021 cuando se hizo GM al ganar con 7 en 9 un torneo en Budapest.

Faustino consiguió su primera norma de GM en el torneo “Leyendas y Prodigios”, en Madrid, cuando ganó con 7.5 puntos en nueve rondas con 11 años, 11 meses y 9 días, el 23 de septiembre; mientras que la segunda la obtuvo el 16 de diciembre en el Magistral Szmetan Giardelli, disputado en el Centro Cultural Recoleta, donde cerró con 5,5 puntos en nueve rondas. En la última jornada, entabló con negras frente al gran maestro Diego Flores, ocho veces campeón argentino.