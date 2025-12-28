Mundial de Qatar: Faustino Oro logró un récord histórico en ajedrez rápido

En el Mundial de Qatar, el joven ajedrecista argentino Faustino Oro alcanzó un nuevo récord mundial al transformarse en el jugador más joven en superar los 2.500 puntos de Elo en la modalidad Rápidas, consolidando una actuación destacada frente a la élite del ajedrez internacional.
El Mundial de Qatar de ajedrez rápido, que se disputa en Doha bajo la organización de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), fue escenario de un nuevo hito para el ajedrez argentino. Faustino Oro, Maestro Internacional de apenas 12 años, protagonizó una actuación sobresaliente en la segunda jornada del certamen y logró convertirse en el jugador más joven de la historia en superar los 2.500 puntos de Elo en la modalidad Rápidas.
El joven porteño sumó dos victorias y dos empates en la jornada del sábado, resultados que le permitieron alcanzar un récord sin precedentes. Con esta marca, Oro no solo rompió la barrera de los 2.500 puntos, sino que además consiguió un triple récord histórico, al haber logrado esa cifra en las tres modalidades oficiales: Clásicas, Rápidas y Blitz.
Su rendimiento cobra aún más relevancia por el nivel de los rivales que enfrentó en el Mundial de Qatar, un torneo que reúne a los mejores jugadores del planeta. A lo largo de las primeras nueve rondas, Faustino Oro demostró una madurez ajedrecística notable, enfrentándose sin complejos a figuras consagradas del circuito internacional, señaló Olé.
Un recorrido sólido ante rivales de primer nivel
La jornada comenzó de manera inmejorable para el argentino, que con piezas blancas venció al kazajo Daniyal Sapenov. En la séptima ronda, Oro firmó tablas frente al alemán Vincent Keymer, actual número 4 del ranking mundial, convirtiéndose en el quinto jugador del top 20 al que se midió en el torneo.
Luego, en la octava ronda, consiguió una valiosa victoria ante el ruso Yevgueni Náyer, reafirmando su excelente momento. El cierre de la jornada llegó con un extenso empate de 90 movimientos frente al armenio Haik Martirosyan, una partida que evidenció su resistencia, concentración y capacidad estratégica frente a un rival experimentado.
Tras nueve rondas disputadas, Faustino Oro acumula 5 puntos y se ubica en la posición 79° de la clasificación general del Mundial de Qatar, un resultado más que positivo teniendo en cuenta su edad y el altísimo nivel del certamen.