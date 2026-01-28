Estudiantes sorprende a Boca y le gana 2-0 en La Plata

Estudiantes recibe a Boca desde las 22:15 horas, en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino. El local viene de empatar en su debut y el Xeneize llega de ganar en La Bombonera por la mínima.

Además, cabe destacar que ambos clubes protagonizaron un intercambio de futbolistas en las últimas 24 horas. El elenco que conduce Claudio Úbeda adquirió a Santiago Ascacíbar -ya fue presentado, pero no convocado- por más de tres millones de dólares. En una operación paralela, los de Eduardo Domínguez consiguieron la cesión de Brian Aguirre.

Las incidencias del partido

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

44 minutos: nuevo avance de Estudiantes

Ezequiel Piovi ensayó un derechazo cruzado que se fue cerca del palo izquierdo de Marchesín.

38 MINUTOS: ¡GOL DE ESTUDIANTES!

Nuevamente desde un tiro de esquina, el León sacó provecho. Logró sacar un centro al punto penal que Leandro González Pirez, tras desprenderse de su marca, estableció el 2-0.

37 MINUTOS: ¡OTRA TAPADA FENOMENAL DE MARCHESÍN!

El arquero volvió a hacerse gigante para impedir el gol de Eric Meza.

35 MINUTOS: ¡MARCHESÍN SALVÓ A BOCA JUNIORS!

El arquero le sacó un mano a mano a Guido Carrillo.

30 minutos: respuesta rápida de Ayrton Costa

El zaguero central intentó un zurdazo tras un centro desde la izquierda y su intento se marchó por el fondo.

27 MINUTOS: ¡GOL DE ESTUDIANTES!

Tras un centro desde la izquierda, Santiago Núñez apareció por el segundo palo para puntear el balón y vencer la valla de Agustín Marchesín. Arriba 1-0 el local.

19 minutos: Alarcón tuvo la suya en Boca Juniors

El ex Huracán recibió un pase atrás de Leandro Paredes y ejecutó un derechazo elevado en el rectángulo mayor.

12 minutos: Estudiantes pisó el área de Marchesín

Fabricio Pérez ensayó un remate de volea que se fue lejos de la valla Xeneize.

7 minutos: quedó tendido Ezequiel Piovi

El volante de Estudiantes sufrió un golpe involuntario de Iker Zufiaurre en plena disputa de la pelota. Salió de la cancha tras recibir atención médica y volvió a entrar al cabo de unos segundos.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Las formaciones confirmadas

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Fabricio Pérez, Cristian Medina, Joaquín Tobio Burgos; y Guido Carrillo.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Kevin Zenón, Iker Zufiaurre y Exequiel Zeballos.