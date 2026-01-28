Se llevan adelante las clases de natación juvenil en el Atlético Echagüe Club

REDACCIÓN ELONCE
En el Atlético Echagüe Club de Paraná, las clases de natación juvenil se desarrollan bajo la supervisión de Don Carlos Scocco. Los entrenamientos se intensifican en vista de las próximas competencias.
Las clases de natación juvenil en el Atlético Echagüe Club de la ciudad de Paraná continúan con un ritmo exigente para los jóvenes nadadores, bajo la conducción de Don Carlos Scocco. Las categorías infantiles y menores entrenan de lunes a sábado, con jornadas que incluyen dos días de doble turno. “Entrenan de lunes a sábado y hay dos días a la semana que este grupo hace doble turno. Después tenemos otro grupo de mayores (cadetes, juveniles y juniors), que practican doble turno. Vienen a las 6:15 de la mañana a la pileta y a la tarde a las 18 horas”, comentó Scocco, destacando la rigurosidad de los entrenamientos.
Además de los grupos infantiles, los nadadores de categorías superiores, como cadetes y juveniles, mantienen un entrenamiento más intenso para alcanzar su máximo rendimiento. Estos nadadores comienzan sus jornadas a primeras horas del día, a las 6:15 de la mañana, para luego regresar por la tarde a las 18 horas. Esta organización de horarios tiene como objetivo garantizar que los atletas puedan competir en los eventos más importantes a nivel local y regional.
Próximos eventos de natación y organización de competiciones
El 14 de febrero, el Atlético Echagüe Club podría albergar un evento de natación juvenil, dependiendo de las disposiciones que tome la Federación Entrerriana de Natación. “El 14 de febrero se puede llegar a hacer un evento acá en el club o, caso contrario, habrá corrimiento de la fecha que diga la Federación Entrerriana de Natación. El sábado tenemos una reunión entre la Federación, el entrenador y un delegado de cada club para ponerlo en marcha”, detalló Scocco sobre los próximos desafíos del calendario competitivo.
Este evento abriría la puerta a un importante encuentro de natación en la ciudad, donde los clubes de la región tienen la oportunidad de medir el nivel de sus nadadores en diversas categorías. El torneo está pensado para nadadores desde los 7 años hasta mayores de 22, y contará con la participación de equipos provenientes de Santa Fe, el interior de Entre Ríos y algunos clubes de Rosario. Según explicó Scocco, “Por lo general, viene gente de clubes de Santa Fe, del interior de Entre Ríos y algún club de Rosario. Es un torneo abierto para los chiquitos de hasta siete años hasta Mayores, donde empieza a los 22 años”.
Natación durante todo el año: una apuesta por el desarrollo de los jóvenes
El compromiso del Atlético Echagüe Club con la natación es evidente, ya que las actividades se desarrollan durante todo el año. Don Carlos Scocco subrayó que el club está “listo con la natación durante todo el año”, lo que implica que los jóvenes nadadores tienen acceso a entrenamientos regulares sin importar la temporada. Esta continuidad es fundamental para el desarrollo de los deportistas, quienes se benefician de entrenamientos constantes que les permiten mejorar sus marcas personales y competir al más alto nivel.