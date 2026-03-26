Estudiantes quedó inhibido por FIFA y deberá resolver una deuda para poder incorporar

Una sanción de la FIFA impacta en la planificación deportiva de Estudiantes, que quedó inhibido para incorporar refuerzos debido a un conflicto económico vinculado a una transferencia reciente. La medida ya figura en el sistema internacional del organismo y tiene efecto inmediato.

La restricción impide al club registrar futbolistas tanto a nivel nacional como internacional mientras no regularice la situación. Además, la sanción abarca tres mercados de pases, lo que condiciona el armado del plantel.

En este contexto, la dirigencia deberá resolver el conflicto en el corto plazo para evitar complicaciones en el futuro deportivo.

El origen de la sanción

La inhibición de Estudiantes está relacionada con una deuda con Inter Miami por la transferencia de Facundo Farías. El futbolista se había incorporado al club a comienzos de 2025 en una operación definitiva.

Según distintas versiones, la transferencia se habría cerrado en una cifra cercana a los 4,5 millones de dólares por el 70% de la ficha. Sin embargo, no se informaron oficialmente los detalles del incumplimiento.

Facundo Farias.

La falta de precisión sobre el monto reclamado mantiene abiertas distintas interpretaciones sobre el origen del conflicto.

Qué implica la medida de FIFA

De acuerdo con el sistema de “registration ban” de la FIFA, los clubes sancionados no pueden inscribir jugadores durante el período que dure la inhibición. Esta restricción aplica tanto en el plano local como internacional.

En el caso de Estudiantes, la sanción se mantendrá vigente hasta que se regularice la deuda o el organismo considere resuelta la situación. Por lo tanto, el club no podrá sumar refuerzos en ese lapso.

Esta limitación impacta directamente en la planificación deportiva y en las decisiones del cuerpo técnico.

Hasta el momento, Estudiantes no emitió un comunicado oficial con detalles sobre la deuda ni sobre las gestiones en curso. Sin embargo, trascendió que la dirigencia ya trabaja para destrabar el conflicto.