“Era a matar o morir”, dijeron los jugadores de Patronato tras el triunfo: resumen del partido y los goles

Patronato le ganó 2 a 1 a San Miguel, con dos goles de Federico Castro, por la 15ª fecha de la Primera Nacional y escaló al séptimo puesto de la Zona A, es decir, entre los equipos que clasifican al Reducido por el segundo ascenso a Primera División. Fue este lunes en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, escenario del partido fue reprogramado por los inconvenientes que tuvo el equipo visitante para trasladarse por el temporal en Buenos Aires.

El resumen del partido y los goles:

Patronato 2-1 San Miguel | Primera Nacional | Fecha 15 (Zona A)

Patronato lastimó con sus armas y pegó en los momentos justos: en el cierre del primer tiempo Marcioni escapó por derecha, habilitó a Pereyra que entró solo en el segundo palo y asistió al siempre peligroso Federico Castro que estaba bien ubicado en el área y la empujó para abrir el marcador.

(CAP).

En el complemento, San Miguel creció estando en desventaja y lo igualó gracias al olfato goleador de Bruno Nasta. Sin embargo, el empate duró poco. Claro, es que nuevamente el 7 del local capturó otro rebote, la mandó a guardar y fue 2-1 final. Así, el Rojinegro se prendió y está en zona de Reducido.

(CAP).

Tras el triunfo de local, el goleador Federico Castro, el delantero Alan Bonansea y el defensor Gabriel Díaz, dialogaron con Elonce y dieron sus sensaciones de la victoria ante San Miguel. Testimonios de los jugadores de Patronato tras el triunfo.

“Era a matar o morir”

El delantero Alan Bonansea dijo a Elonce que estaban “muy contentos y felices. Hoy, era a matar o morir y por suerte, nos salió bien. Era algo que veníamos buscando para que se nos dé y ahora, hay que cambiar el chip, porque lo más difícil es mantenerse y hay que ir por otra victoria en Almagro”, sostuvo el delantero santafesino que tuvo un gran partido ante San Miguel y si bien, no convirtió, demostró hacer un gran sacrificio para luchar con los defensores y tratar de recuperar la pelota.

Alan Bonansea.

Asimismo, elogió a Castro. “Labura mucho y que se le haya abierto el arco, viene muy bien para el equipo, porque si uno no puede, está el otro para meterla”, resaltó.

Además, agregó que “las cosas salieron bien y estamos muy contentos por eso. Laburamos mucho para que los hinchas puedan tener una victoria porque se lo merecen. Ahora que las cosas se están dando de a poco de local, es bueno para devolverle algo a los que vienen siempre a la cancha”, afirmó.

“Los hinchas son importantes”

El defensor Gabriel “el monito” Díaz, comentó a Elonce que “estar en el Reducido, era el objetivo que nos habíamos puesto y estamos muy felices porque se nos dio”, señaló el jugador de la cantera de Patronato. Además, destacó que “se siente confiado por el respaldo del cuerpo técnico”.

Gabriel “el monito” Díaz.

En referencia a los hinchas, el central destacó que “queremos que sigan viniendo porque son una parte importante y el apoyo se siente siempre”, remarcó.

Los goles de Castro y la “asistencia”

El goleador del partido, Federico Castro, que convirtió los dos tantos de Patronato, dialogó con Elonce y destacó el triunfo. “Estoy contento por los goles y sobre todo, porque sirvió para el triunfo y para meternos en el Reducido, que es lo que estamos buscando hace varias fechas”, señaló.

(CAP)

Por otra parte, se refirió a la preparación del cotejo. “Planificamos el partido sabiendo que venía el mejor plantel en cuanto a jugadores del Nacional B, y sabemos que tenemos que dar un plus porque estamos jugando de local y tenemos que hacernos fuertes”, afirmó.

“Con estos dos triunfos al hilo de local, hicimos validar los puntos que sacamos de visitante y eso, es bueno para el grupo que tiene unión, que tiene sacrificio, solidaridad por los que les toca jugar y los que están en el banco. Todos se entregan al máximo”, resumió Castro.

Federico Castro.

En tanto, se refirió a lo que se viene con un partido de visitante y tres de local. “Es algo bueno lo que se generó con la gente hoy al final del partido, porque lo necesitamos”, dijo y explicó que “el festejo frente a la tribuna de todo el equipo es un desahogo por meternos en el Reducido, que lo estábamos buscando. Nosotros necesitamos a los hinchas para llevar adelante el año de la mejor manera y aspirar a cosas importantes”, indicó.

Agradecimiento y “el corazoncito”

En referencia a su desempeño que mejora con cada partido, Castro, dijo que “soy un agradecido con Patronato, porque me abrió las puertas sin estar bien físicamente, tras sufrir una lesión grave y ahora, si bien, no estoy al 100%, era una cuestión de tiempo. Me siento mejor y trabajo para estar bien. Los compañeros también me entendieron y me apoyaron, por eso, soy un agradecido con el club, los dirigentes y los compañeros”, afirmó.

(CAP)

También sostuvo que gritó más el segundo gol, porque “nos habían empatado en el segundo tiempo”, dijo y agregó que “Pereyra me dijo: `te vi solo y te la tiré ahí´, así que se la vamos a dar como asistencia. Lo banco”, afirmó en referencia al remate desviado de Pereyra que capturó para marcar el primer gol.

“Entré con mi hija a la cancha y me dio suerte, va a tener que venir más seguido Isabella, porque trajo gol y triunfo”, remarcó Castro al dialogar con Elonce y aclaró que “el festejo del corazoncito siempre es para ella”, concluyó.