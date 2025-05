Ganó Patronato: el DT resaltó el rendimiento colectivo del equipo

En una nueva fecha de la Primera Nacional, Patronato venció a San Miguel 2-1 en el estadio Presbítero Grella.

Los goles fueron de Federico Castro a los 38' PT y 25' ST para el local, y Bruno Nasta a los 18' ST, para la visita.

El partido mostró una posesión equilibrada del 50% para ambos equipos y un total de 3 tiros al arco, 2 para Patronato y 1 para San Miguel.

Durante el encuentro, se realizaron varios cambios: en Patronato, Juan Pablo Barinaga y Gonzalo Asís fueron reemplazados por Brian Nievas y Julián Navas respectivamente, mientras que en San Miguel, Jorge Juárez fue sustituido por Angel Almada.

Antes de este partido, San Miguel había ganado 2-0 contra Ferro, mientras que Patronato empató 1-1 con Quilmes. En su historial reciente, Patronato había ganado 4-2 a San Miguel en septiembre de 2024, pero también había perdido 0-1 en mayo de 2024. El partido se transmitió en vivo por TyC Sports Play a las 16:00 horas de Argentina.

“Valorar el equipo”

El entrenador de Patronato, Gabriel Gómez, dialogó con Elonce tras la victoria de su equipo y destacó el desempeño colectivo del plantel. “No tuvimos momentos complicados, algún centro y un mano a mano que sacó Chávez, y después fue un partido parejo. Le dimos muchas pelotas paradas, que eso es peligroso, pero nosotros golpeamos en momentos justos y no sufrimos”, expresó.

Gómez hizo hincapié en la jerarquía del rival y en el mérito del equipo entrerriano. “Jugamos con un rival que tiene un presupuesto muy alto, de mucha jerarquía, entonces tenemos que valorar lo que hacen estos chicos”, subrayó el DT en referencia al plantel rojinegro.

Al analizar el desarrollo del encuentro, indicó: “Hicimos el 2 a 1 y no tuvimos sobresaltos. Tuvimos tres contragolpes para hacer el 3 a 1. Hay que analizar bien los partidos y darle valor a este grupo de jugadores”.

El entrenador también ponderó el funcionamiento del equipo en distintos pasajes del partido. “Fue un partido parejo. Hubo mucho esfuerzo y el equipo, cuando intenta jugar asociado, lo hace bien y sacó buenas transiciones”, evaluó.

En ese sentido, insistió en que el grupo continúa evolucionando: “Estamos en crecimiento, el equipo da todo. Yo me banco cuando las cosas no salen; contra Alvarado me banqué todas las críticas, pero ahora hay que elogiar a estos chicos. Cuando el equipo funciona hay que elogiar y se lo merecen”.

Finalmente, Gómez se refirió al objetivo inmediato del equipo. “Vinimos a clasificar, a lograr el objetivo de entrar entre los 8 y hay que tener los pies en la tierra”, concluyó el DT, al tiempo que valoró que todos los jugadores mostraron “un nivel parejo” y destacaron por su rendimiento colectivo ante “un rival de jerarquía”. Elonce.com