“El último tango”, los botines que usará Messi en el Mundial

Lionel Messi se prepara para disputar su sexta Copa del Mundo y, en la antesala del debut de la Selección Argentina, presentó los botines que lo acompañarán durante el Mundial 2026. El modelo lleva un nombre cargado de simbolismo: “El último tango”.

El capitán argentino los mostró en sus redes sociales y también los utilizó durante la práctica abierta que el seleccionado realizó el pasado viernes. La presentación repasó distintos momentos de la carrera de la Pulga y despertó una fuerte repercusión entre los fanáticos.

Los nuevos botines tienen un diseño moderno, con predominio del color blanco y detalles en celeste y dorado, en alusión a la bandera argentina y a los logros conseguidos por Messi con la Albiceleste. Además, varios usuarios remarcaron su parecido con aquellos que usó en su primera participación mundialista, en Alemania 2006.

Un diseño con historia y emoción

La elección del nombre no pasó inadvertida. “El último tango” aparece como una referencia directa al posible cierre del recorrido mundialista de Messi, quien iniciará en Estados Unidos, México y Canadá una nueva defensa del título conseguido en Qatar 2022.

Argentina debutará el 16 de junio ante Argelia, en Kansas City, aunque el Mundial comenzará oficialmente el 11 de junio. Para Messi, será una cita especial: no solo buscará liderar nuevamente al equipo de Lionel Scaloni, sino que también podría tratarse de su última Copa del Mundo.

Podría estrenarlos ante Islandia

Antes del debut mundialista, la Selección Argentina tendrá su último amistoso de preparación este martes 9 frente a Islandia. Allí existe la posibilidad de que Messi estrene oficialmente sus nuevos botines.

El rosarino evoluciona favorablemente de su lesión y por momentos, trabaja junto al resto de sus compañeros, una señal positiva para el cuerpo técnico de cara al comienzo del certamen.

Con estos botines, Messi volverá a caminar el escenario más importante del fútbol. Esta vez, con un diseño que une pasado, presente y futuro, en lo que podría ser el último capítulo mundialista de una carrera legendaria.