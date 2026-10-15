 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Integración para estudiantes de escuelas públicas

Lanzaron el proyecto Semillero Escolar en Paraná: chicos de cuatro escuelas podrán practicar básquet gratis

El Club Ciclista de Paraná puso en marcha una iniciativa junto al Consejo General de Educación para acercar el deporte a estudiantes de nivel inicial y primario. Los participantes podrán acceder a becas de seis meses y disfrutar de actividades recreativas en la institución.

15 de Octubre de 2026
Club Ciclista de Paraná lanzó Semillero Escolar con becas gratuitas.
Club Ciclista de Paraná lanzó Semillero Escolar con becas gratuitas. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

El Club Ciclista de Paraná puso en marcha una iniciativa junto al Consejo General de Educación para acercar el deporte a estudiantes de nivel inicial y primario. Los participantes podrán acceder a becas de seis meses y disfrutar de actividades recreativas en la institución.

El proyecto Semillero Escolar del Club Ciclista de Paraná comenzó con una jornada recreativa destinada a estudiantes de primer grado de la Escuela Centenario. La iniciativa, impulsada junto al Consejo General de Educación (CGE), busca acercar a niños y niñas al deporte y fortalecer la participación en las actividades de minibásquet de la institución.

 

Lucio Amavet, presidente de la Subcomisión de Básquet, explicó a Elonce que la propuesta contempla, en una primera etapa, la participación de cuatro escuelas públicas ubicadas en las inmediaciones del club. El objetivo es facilitar el acceso de las familias y promover la integración deportiva.

 

Lucio Amavet, presidente de la Subcomisi&oacute;n de B&aacute;squet (Elonce)
Lucio Amavet, presidente de la Subcomisión de Básquet (Elonce)

 

"El deporte educa, crea vínculos, genera relaciones sociales", destacó Amavet, al explicar que el programa está dirigido a estudiantes de sala de cinco años y de primero, segundo y tercer grado. Además, busca ampliar la escuela de básquet y fortalecer el semillero de la institución.

 

 

Actividades recreativas y recorridas por el club

 

Durante la jornada, los alumnos recorrieron las instalaciones del Club Ciclista, donde conocieron las canchas, el gimnasio, la sala de musculación y otros espacios destinados a las actividades deportivas y sociales.

 

Posteriormente, participaron de juegos recreativos para familiarizarse con las propuestas de iniciación deportiva. La actividad también incluyó una chocolatada con facturas y la entrega de materiales informativos sobre los entrenamientos.

 

"Todos los chicos que se adhieran al programa van a poder realizar su actividad de manera gratuita", señaló Amavet, quien confirmó que recibirán una beca de seis meses, hasta julio del próximo año, para incorporarse a la escuela deportiva.

 

(Elonce)
(Elonce)

Una propuesta para fortalecer el deporte infantil

 

Los estudiantes de la Escuela Centenario compartieron su entusiasmo durante la visita. Algunos ya conocían las instalaciones, mientras que para otros fue su primer acercamiento al club.

 

Desde la institución destacaron que la iniciativa pretende generar nuevos vínculos entre las escuelas, las familias y el deporte, promoviendo la participación desde edades tempranas.

 

Comenzó el proyecto "semillero escolar" en el Club Ciclista de Paraná

Temas:

Jornada Básquet Club Ciclista Paraná actividades niños deporte
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso