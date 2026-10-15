Lanzaron el proyecto Semillero Escolar en Paraná: chicos de cuatro escuelas podrán practicar básquet gratis

REDACCIÓN ELONCE
El Club Ciclista de Paraná puso en marcha una iniciativa junto al Consejo General de Educación para acercar el deporte a estudiantes de nivel inicial y primario. Los participantes podrán acceder a becas de seis meses y disfrutar de actividades recreativas en la institución.
El proyecto Semillero Escolar del Club Ciclista de Paraná comenzó con una jornada recreativa destinada a estudiantes de primer grado de la Escuela Centenario. La iniciativa, impulsada junto al Consejo General de Educación (CGE), busca acercar a niños y niñas al deporte y fortalecer la participación en las actividades de minibásquet de la institución.
Lucio Amavet, presidente de la Subcomisión de Básquet, explicó a Elonce que la propuesta contempla, en una primera etapa, la participación de cuatro escuelas públicas ubicadas en las inmediaciones del club. El objetivo es facilitar el acceso de las familias y promover la integración deportiva.
"El deporte educa, crea vínculos, genera relaciones sociales", destacó Amavet, al explicar que el programa está dirigido a estudiantes de sala de cinco años y de primero, segundo y tercer grado. Además, busca ampliar la escuela de básquet y fortalecer el semillero de la institución.
Actividades recreativas y recorridas por el club
Durante la jornada, los alumnos recorrieron las instalaciones del Club Ciclista, donde conocieron las canchas, el gimnasio, la sala de musculación y otros espacios destinados a las actividades deportivas y sociales.
Posteriormente, participaron de juegos recreativos para familiarizarse con las propuestas de iniciación deportiva. La actividad también incluyó una chocolatada con facturas y la entrega de materiales informativos sobre los entrenamientos.
"Todos los chicos que se adhieran al programa van a poder realizar su actividad de manera gratuita", señaló Amavet, quien confirmó que recibirán una beca de seis meses, hasta julio del próximo año, para incorporarse a la escuela deportiva.
Una propuesta para fortalecer el deporte infantil
Los estudiantes de la Escuela Centenario compartieron su entusiasmo durante la visita. Algunos ya conocían las instalaciones, mientras que para otros fue su primer acercamiento al club.
Desde la institución destacaron que la iniciativa pretende generar nuevos vínculos entre las escuelas, las familias y el deporte, promoviendo la participación desde edades tempranas.