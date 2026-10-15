Solo 19 de cada 100 adolescentes de 15 años en Argentina avanzan sin retraso escolar y alcanzan los aprendizajes esperados

Solo 19 de cada 100 adolescentes argentinos de 15 años asisten a la escuela, cursan el año correspondiente a su edad y alcanzan los conocimientos mínimos esperados en Lectura y Matemática. El dato surge de un informe de Argentinos por la Educación, que advierte sobre el deterioro de los resultados educativos del país durante los últimos años.

Aunque Argentina registra una de las tasas de escolarización más elevadas de América Latina, con un 97% de asistencia entre adolescentes de 15 y 16 años, ocupa el séptimo puesto entre nueve países cuando se consideran también los aprendizajes y la trayectoria escolar.

Los resultados corresponden al informe Índice de Resultados Escolares en América Latina: ¿Calidad vs. Inclusión?, elaborado por Martín Nistal y Lucía Vallejo. El estudio combina información de evaluaciones PISA y encuestas de hogares para analizar cuántos adolescentes permanecen escolarizados, avanzan sin retrasos y alcanzan competencias básicas.

Argentina, entre los países con peores resultados educativos

La clasificación regional es encabezada por Uruguay, donde 35 de cada 100 adolescentes cumplen simultáneamente las tres condiciones. Le siguen Chile (34), Brasil (25), Perú (23), México y Colombia (20 cada uno). Argentina aparece con 19, por encima únicamente de Ecuador (14) y Paraguay (7).

La evolución histórica también genera preocupación. En 2009, Argentina registraba un Índice de Resultados Escolares (IRE) del 26%. Posteriormente descendió al 23% en 2012 y 2018, al 22% en 2022 y finalmente al 19% en la última medición presentada.

Esta caída contrasta con el crecimiento de la escolarización, que pasó del 90% al 97% durante el período analizado. Sin embargo, entre los estudiantes evaluados, la proporción que alcanzó simultáneamente los conocimientos mínimos en Lectura y Matemática disminuyó del 47% al 25%.

Preocupación por el aprendizaje y el retraso escolar

"En la Argentina las autoridades suelen jactarse del aumento de la cobertura, pero omiten los bajos resultados en el aprendizaje", advirtió Alejandro Morduchowicz, especialista en planeamiento y políticas educativas. Según explicó y publicó La Nación, el índice permite observar conjuntamente variables que ofrecen una perspectiva más completa del sistema educativo.

Otro indicador preocupante es el aumento de la sobreedad escolar. Después de disminuir del 38% en 2009 al 16% en 2022, volvió a incrementarse hasta alcanzar el 21%. Esto significa que aproximadamente uno de cada cinco estudiantes argentinos de 15 años cursa un año inferior al esperado para su edad.

En la comparación regional, México presenta el menor porcentaje de sobreedad, con un 10%, seguido por Brasil (15%) y Ecuador (16%). Colombia registra el nivel más elevado, con un 37%, lo que evidencia diferencias importantes en las trayectorias educativas latinoamericanas.

El contraste educativo entre Argentina, Brasil y Uruguay

El informe también analiza la relación entre los resultados escolares y las condiciones económicas. Argentina posee el tercer Producto Bruto Interno per cápita más alto de los países estudiados, con 32.586 dólares ajustados por paridad de poder adquisitivo, pero registra desempeños inferiores a Brasil y Perú.

Guilherme Lichand, profesor de la Universidad de Stanford, destacó que Brasil consiguió reducir la sobreedad y aumentar la proporción de estudiantes con conocimientos mínimos en ambas materias. En Argentina, en cambio, los resultados de aprendizaje continuaron deteriorándose.

Por su parte, Nicolás Buchbinder, investigador de la Universidad de Colorado Boulder, señaló que Argentina es el único país de la muestra que presenta una caída sostenida del índice en todas las mediciones disponibles. Esta situación plantea interrogantes sobre la efectividad de las políticas educativas implementadas.

El desafío de mejorar la calidad educativa

Agustín Porres, director regional para América Latina de Fundación Varkey, sostuvo que revertir esta tendencia requiere la participación de gobiernos, directivos, docentes y familias. "No podemos relegar el aprendizaje a las escuelas porque esto nos ocupa a todos", afirmó.

El especialista consideró fundamental acompañar a las instituciones educativas, establecer objetivos claros y recuperar experiencias exitosas de otros países de la región.

El informe deja una advertencia central: garantizar la asistencia escolar no resulta suficiente si los estudiantes no adquieren los conocimientos fundamentales. El desafío argentino consiste en sostener los niveles de inclusión educativa y, al mismo tiempo, mejorar los aprendizajes y reducir el retraso escolar.