Tensión tras un partido en Inglaterra

El Dibu Martínez tuvo un fuerte cruce con hinchas tras la derrota del Aston Villa

El arquero argentino protagonizó un tenso intercambio con simpatizantes rivales luego de la caída de su equipo por 4 a 1. El episodio se dio al finalizar un partido clave de la Premier League.

31 de Diciembre de 2025
Dibu Martínez se cruzó con hinchas del Arsenal
Dibu Martínez se cruzó con hinchas del Arsenal

El arquero argentino protagonizó un tenso intercambio con simpatizantes rivales luego de la caída de su equipo por 4 a 1. El episodio se dio al finalizar un partido clave de la Premier League.

Emiliano “Dibu” Martínez, arquero del Aston Villa, protagonizó un fuerte cruce con hinchas del Arsenal luego de la derrota de su equipo por 4 a 1, en un partido correspondiente a la Premier League que había generado grandes expectativas para el conjunto visitante.

 

El equipo dirigido por Unai Emery llegaba al encuentro con una racha positiva que alimentaba la ilusión de cerrar el año en lo más alto de la tabla. Sin embargo, el desarrollo del partido fue adverso desde el inicio del segundo tiempo, cuando el conjunto local abrió el marcador a los tres minutos en una jugada polémica. Gabriel Magalhaes convirtió el primer gol tras un contacto con el arquero argentino, acción que fue revisada por el VAR y finalmente convalidada por el árbitro.

A partir de esa situación, el equipo local se mostró ampliamente superior y amplió la diferencia con goles de Martín Zubimendi, Leandro Trossard y Gabriel Jesús. El descuento llegó en tiempo agregado, por intermedio de Ollie Watkins, aunque no modificó el resultado final.

 

Tras el pitazo final, el clima fue tenso. Martínez se convirtió en el principal destinatario de los insultos y burlas por parte de los hinchas locales, que aprovecharon su paso rumbo a los vestuarios para recordarle la derrota y tomar revancha por un resultado previo entre ambos equipos.

 

Lejos de ignorar la situación, el arquero argentino interrumpió su caminata, retrocedió y respondió a los cánticos con gestos y comentarios hacia la tribuna. Incluso intentó acercarse a los simpatizantes que lo increpaban, aunque fue rápidamente contenido por integrantes del cuerpo técnico de su equipo, que evitaron que el episodio pasara a mayores.

Dibu Martínez Aston Villa Arsenal
