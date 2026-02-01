Deportivo Riestra y Barracas Central empataron en un final inesperado

En un cruce de desarrollo cerrado y disputado en la mitad de la cancha, Barracas Central y Deportivo Riestra igualaron 1-1 por la tercera fecha del Torneo Apertura. El encuentro mostró paridad durante gran parte del trámite y terminó con reparto de puntos, resultado que deja a ambos todavía sin victorias en el comienzo de la temporada 2026.

El partido se jugó con intensidad desde el arranque, con pocos espacios para progresar y predominio de fricciones en la zona media. Ninguno logró imponer condiciones de manera sostenida, por lo que las aproximaciones al arco rival fueron esporádicas.

Dentro de ese contexto, el conjunto visitante había mostrado mayor presencia ofensiva en algunos pasajes, mientras el local intentaba sostener el orden táctico y aprovechar las transiciones.

Riestra golpeó primero

El Malevo logró abrir el marcador en el primer tiempo luego de una jugada aérea que terminó con Jonathan Herrera participando en la acción decisiva. Tras un cabezazo que dio en el poste, el rebote fue capitalizado dentro del área para el 1-0 parcial.

Con la ventaja, Deportivo Riestra ganó confianza y administró mejor la pelota, bajando el ritmo del juego y obligando a Barracas Central a adelantar líneas en busca de la igualdad.

Barracas vs. Riestra.

En el complemento, el Guapo realizó modificaciones para sumar peso ofensivo, aunque le costó generar ocasiones claras frente al arco defendido por Ignacio Arce. El encuentro mantuvo un desarrollo trabado y con escasas llegadas profundas.

Empate en el tramo final

Cuando el partido parecía inclinarse para la visita, el equipo local encontró la igualdad en los últimos minutos. Rodrigo Insúa se hizo cargo de la ejecución desde el punto penal y estableció el 1-1 definitivo, sellando el resultado.

Con este marcador, Barracas Central suma dos unidades en la Zona B y continúa en la parte baja de la tabla, mientras Deportivo Riestra también busca acomodarse tras un inicio irregular.

En la próxima jornada, el Guapo volverá a ser local ante Gimnasia de La Plata, en tanto que el Malevo visitará a Estudiantes, con la intención de conseguir su primer triunfo en el certamen.