Deportivo Riestra sorprende en el mercado con la inscripción de un delantero nigeriano

En un mercado de pases con movimientos moderados entre varios equipos del fútbol argentino, Deportivo Riestra volvió a captar la atención con una incorporación poco habitual. La institución inscribió a un delantero nigeriano que viene de actuar en el ascenso europeo y que podría convertirse en refuerzo en las próximas semanas.

Se trata de Johnson Nsumoh, atacante de 24 años que quedó libre tras su último paso por Baník Lehota, conjunto de la segunda división de Eslovaquia. La dirigencia avanzó con la inscripción formal del futbolista y aguarda que se resuelvan trámites migratorios para poder firmar contrato hasta diciembre.

La llegada representa una apuesta a futuro para el plantel que conduce Gustavo Benítez, en busca de alternativas ofensivas para afrontar la competencia local.

Trayectoria en Europa

El nuevo nombre que aparece en la órbita del Malevo cuenta con recorrido por ligas menores del Viejo Continente. No existen registros oficiales de sus inicios en África, pero sí antecedentes en equipos de Malta y Eslovaquia, donde transitó distintas categorías.

Johnson Nsumoh. Foto: TyC Sports.

Entre los clubes en los que jugó figuran Mosta, AS Trencin, FC ViOn, Spartak Trnava y Birkirkara, además del mencionado Baník Lehota.

Durante la última temporada disputó 12 encuentros, convirtió dos goles y entregó dos asistencias.

Una apuesta distinta

Desde lo futbolístico, puede desempeñarse como centrodelantero o moverse por los costados del ataque, lo que le otorga variantes al cuerpo técnico. Su posible incorporación se suma a la política del club de explorar mercados poco habituales para reforzar el equipo.

De concretarse su vínculo contractual, Deportivo Riestra incorporará a un nuevo extranjero a su plantel y ampliará la lista de futbolistas africanos que pasaron por el fútbol argentino en los últimos años.

Mientras se definen los trámites administrativos, el atacante aguarda la habilitación para ponerse a disposición del entrenador y comenzar a trabajar con el grupo.