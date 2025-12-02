“Cuti” Romero metió un doblete en la Premier League: video del tanto de chilena

Una jornada positiva resultó este martes para Cristian “Cuti” Romero, que marcó un doblete en la Premier League en el marco de una nueva fecha. Fue en el empate 2 a 2 frente a Newcastle United en el St. James’ Park.

En primer lugar, el defensor de la Selección Argentina marcó el 1-1 parcial de palomita a los 76 minutos. Desde el sector derecho llegó el centro que anticipó el exjugador de Belgrano, que se tiró de palomita y logró vencer al arquero anfitrión.

Tras lograr consumar el tanto, el futbolista salió a festejarlo frente a la tribuna que tenía en cercanía y realizó el reconocido Topo Gigio que caracterizó Juan Román Riquelme en aquella recordada serie de Copa Libertadores contra River.

¡SIEMPRE CUTI! Cristian Romero marcó el empate ante Newcastle y metió mil festejos | #Shorts

El gol de chilena del Cuti Romero

Por si faltaba algo más, los Spurs tuvieron que salir en búsqueda del empate nuevamente tras el tanto de penal de Anthony Gordon a los 86 minutos. Ya sobre el sexto minuto de descuento, el argentino volvió a gritar un gol.

Desde un tiro de esquina, la defensa del Newcastle logró rechazar a medias el balón. Sin embargo, el rebote bombeado le quedó al argentino, que sin pensarlo ensayó una chilena sin tanta fuerza, pero con dirección para marcar el 2 a 2 final.

El brasileño Richarlison salió a festejarlo junto a él nuevamente frente a la afición local y realizaron nuevamente el mismo festejo.