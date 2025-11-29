Con Messi, Inter Miami goleó 5-1 a New York City y avanzó a la final de la MLS

Las Garzas se coronaron campeonas de la Conferencia Este y disputarán su primera final de la MLS tras una histórica goleada ante New York City.
Inter Miami se impuso con contundencia ante New York City en la final de la Conferencia Este, goleando 5-1 y consiguiendo por primera vez el pase a la gran final de la Major League Soccer (MLS). El partido, disputado en el Chase Stadium, fue una exhibición de fútbol por parte de las Garzas, que llegaron a este encuentro después de una destacada postemporada.
Tadeo Allende fue la gran figura de la noche, anotando tres goles que sentenciaron el marcador a favor del equipo de Florida. Mateo Silvetti también aportó un tanto, aprovechando una asistencia de Lionel Messi, quien aunque no marcó, tuvo un rol importante en la creación de jugadas. El otro gol del encuentro fue obra de Telasco Segovia, completando así la goleada ante un New York City que nunca encontró respuesta ante el poder ofensivo de Inter Miami.
Una victoria colectiva con un gran arquero
Aunque Messi fue menos protagonista que en otros partidos, el equipo de Javier Mascherano no dependió de su estrella argentina para imponerse. La victoria fue el reflejo de un trabajo colectivo impresionante, con Allende como máximo exponente, pero con contribuciones clave de todo el elenco. Además, la actuación del arquero Rocco Ríos Novo también fue determinante, con intervenciones claves que mantuvieron la ventaja de su equipo en momentos de presión.
En la temporada anterior, Inter Miami había ganado el MLS Supporters’ Shield, premiando al equipo con más puntos en la Temporada Regular, pero fue eliminado rápidamente en la primera ronda de los Playoffs por Atlanta United. Sin embargo, tras la salida de Gerardo Martino y la llegada de Javier Mascherano, el equipo se recuperó y se mostró más sólido que nunca. Con un cierre de temporada impecable, las Garzas han marcado 13 goles y solo recibido uno en sus últimos tres partidos de postemporada, confirmando su poderío ofensivo y defensivo.
El camino de Inter Miami hacia la final
El camino hacia la final comenzó con una dura serie ante Nashville, que obligó a Inter Miami a jugar tres partidos para decidir al vencedor. Tras una derrota por 2-1 en Tennessee, las Garzas reaccionaron con sendas victorias por 3-1 y 4-0 en casa, avanzando a semifinales. En esa instancia, el equipo de Mascherano arrolló a Cincinnati con un categórico 4-0 y luego hizo lo propio con New York City, asegurando su lugar en la final con un 5-1. (Con información de Infobae)