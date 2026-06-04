Copa Túnel Subfluvial: Atlético Paraná y Patronato protagonizarán una final histórica

REDACCIÓN ELONCE
La Copa Túnel Subfluvial tendrá una final histórica y ciento por ciento entrerriana. Atlético Paraná y Patronato volverán a enfrentarse por un título tras más de 23 años, en una definición que promete emociones, público y una nueva página para el clásico paranaense.
La Copa Túnel Subfluvial ya tiene definidos a sus protagonistas para la gran final de su segunda edición. Atlético Paraná y Patronato, los dos representantes de la Liga Paranaense de Fútbol, se enfrentarán en una serie que despertó una enorme expectativa entre los hinchas, ya que volverán a verse las caras en una definición luego de más de 23 años.
El clásico más importante de la capital entrerriana tendrá un condimento especial. Por un lado, Patronato buscará defender el título obtenido en la primera edición del certamen. Por el otro, Atlético Paraná intentará conquistar por primera vez la copa y ratificar el gran momento deportivo que atraviesa tanto en el torneo local como en esta competencia regional.
En la previa de la definición, los futbolistas Juan Ignacio Mitre, referente de Atlético Paraná, e Ignacio Giacinti, una de las figuras de Patronato, compartieron sus sensaciones sobre un duelo que promete paralizar a la ciudad.
Un clásico que vuelve a escribir historia
“Va a ser un partido muy importante para la ciudad y creo que de nuestra parte intentaremos estar a la altura de semejante partido”, expresó Mitre al analizar la trascendencia de la final.
Por su parte, Giacinti destacó la relevancia histórica del enfrentamiento. “Creo que no se da hace 23 años el clásico y aparte ya está la pica de ser los dos equipos paranaenses. Va a ser un ambiente muy lindo. Se juegan las dos canchas con mucha expectativa y va a haber una buena cantidad de gente mirando”.
La serie será a partidos de ida y vuelta y, aunque todavía no fueron confirmadas las fechas ni el orden de las localías, ambos planteles coinciden en que habrá un marco multitudinario en cada escenario.
El camino de los finalistas
Atlético Paraná llegó a la definición tras eliminar a Unión de Santa Fe y luego de consolidar un equipo que fue creciendo con el correr de los encuentros. Mitre valoró el proceso que atravesó el plantel durante la competencia.
“Sin duda que fuimos de menos a más, pero logramos asentarnos en un equipo nuevo. Nos fuimos conociendo de a poco y, una vez que tuvimos el equipo y la idea, fuimos sacando buenos resultados tanto en Santa Fe como acá. Hoy eso nos tiene en esta final tan linda”, señaló.
Patronato, en tanto, dejó en el camino a la Universidad Nacional del Litoral y volvió a demostrar por qué es uno de los principales candidatos. “Estamos teniendo un buen torneo. Nos costó capaz el primer tiempo del otro día, porque al haber sacado esa diferencia en la ida entrás un poco más relajado, pero después pudimos sacar el partido adelante y clasificar a la final”, explicó Giacinti.
Ambos equipos coinciden en que la definición se resolverá en detalles. Mitre destacó la intensidad y la juventud del rival, mientras que Giacinti remarcó la experiencia del conjunto albirrojo como una de sus principales fortalezas.
Una oportunidad única para los protagonistas
Más allá de la importancia institucional que representa la final, los futbolistas reconocen que este tipo de encuentros también funcionan como una vidriera para el crecimiento personal y profesional.
“Personalmente, siento que una buena final puede hacer que compañeros míos o yo mismo tengamos más chances en el plantel profesional. Lo podemos usar como vidriera para poder seguir subiendo y mejorando”, afirmó Giacinti, quien atraviesa un gran presente deportivo y alterna participaciones con el plantel superior de Patronato.
Mitre también destacó el valor de disputar un encuentro de semejante magnitud. “Va a ser un partido que va a venir mucha gente del fútbol a ver, así que será una buena vidriera para todos los chicos, para ellos y para nosotros”.
Mientras la organización define los detalles de la programación, la ciudad ya comenzó a palpitar una final que promete quedar grabada en la memoria de los hinchas. La segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial tendrá una definición soñada: Atlético Paraná y Patronato volverán a enfrentarse por un título, reeditando una rivalidad histórica y escribiendo un nuevo capítulo en el fútbol entrerriano.