Colapinto agota la preventa de su exhibición en Buenos Aires y se anunció cuándo se venderán los generales

La expectativa por Franco Colapinto volvió a quedar en evidencia en las últimas horas, luego de que se agotaran en tiempo récord las entradas de la preventa para el Road Show que se realizará en Buenos Aires.

El evento, que tendrá como protagonista a Franco Colapinto, se llevará a cabo el próximo 26 de abril en la zona de Palermo y marcará un hecho destacado para el automovilismo argentino.

En este contexto, la demanda por ver a Franco Colapinto al volante de un Fórmula 1 generó un fuerte interés que se reflejó en la rápida venta de los primeros tickets disponibles.

Preventa agotada en menos de una hora

Según se informó, el cupo exclusivo de entradas destinado a usuarios de una plataforma de pago se agotó en menos de 60 minutos desde su lanzamiento.

La respuesta del público confirmó el creciente interés por el piloto argentino y la magnitud que tendrá el evento en la ciudad.

El Road Show incluirá la participación de Colapinto manejando un monoplaza de Fórmula 1 en un circuito callejero especialmente montado.

Franco Colapinto.

Cuándo comienza la venta general

Para quienes no pudieron acceder a la preventa, la organización confirmó que este martes 7 de abril desde las 16 comenzará la venta general de entradas.

Los tickets estarán disponibles a través de la plataforma oficial, con distintos medios de pago habilitados para el público.

Además, se informó que habrá sectores gratuitos en los alrededores del circuito, lo que permitirá que más personas puedan presenciar el evento.

Cómo será el evento en Palermo

El circuito callejero tendrá una extensión aproximada de dos kilómetros y recorrerá un tramo de la zona de Palermo, conectando avenidas principales.

Las entradas pagas corresponden a tribunas con distintas ubicaciones y comodidades, que incluyen espacios exclusivos y mejores visuales del recorrido.

El evento marcará el regreso de un Fórmula 1 a la Ciudad de Buenos Aires después de más de una década, con Franco Colapinto como principal protagonista de una jornada que ya genera gran expectativa.