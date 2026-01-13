Cielo Martínez representará a Entre Ríos en el Nacional de ajedrez y buscan ayuda económica

La ajedrecista entrerriana Cielo Martínez, campeona argentina en su categoría, fue confirmada para competir en los Campeonatos Argentinos Promocionales de Ajedrez 2026, que se desarrollarán del 2 al 5 de abril en Villa Martelli.

La representante de Chajarí obtuvo su lugar tras consagrarse en el circuito regional, consolidando un proceso que ya la llevó a nivel nacional en 2025.

Desde Elonce dialogamos con Cielo Martínez y con su madre, Florencia Benítez, quienes compartieron expectativas y dificultades de cara al nuevo desafío.

Un Argentino que coincide con su cumpleaños de 15

La fecha del torneo llega en un contexto especial: Cielo Martínez cumplirá 15 años el 6 de abril. La familia planificó el festejo para el 18, lo que generó un doble esfuerzo económico. “Pensábamos que no íbamos a poder ir por el tema de los 15, pero decidí pedir ayuda otra vez. Hay mucha gente solidaria y ojalá podamos llegar al objetivo”, expresó Benítez.

Consultada por el significado del ajedrez, la joven resumió: “Me llamó la atención y quise probar”. Juega desde hace cinco años y su madre recordó que la primera experiencia nacional sorprendió incluso a sus profesores: “Fue su primer Argentino y nos impresionó a todos”.

Cielo Martínez y su madre Florencia Benítez. Foto: Elonce.

Benítez también destacó el valor educativo y social del ajedrez. “A pesar de la competencia, los chicos se ayudan. Terminan la partida y vuelven a ver qué hicieron mal para mejorar”, señaló.

Un viaje que requiere apoyo para concretarse

Además del desafío deportivo, la familia enfrenta un costo estimado de 370 mil pesos, incluyendo inscripción, alojamiento y traslado. “Necesitamos mucho de la ayuda porque no me da para cubrir el viaje. Sería muy importante que Cielo pueda estar nuevamente en un Argentino”, remarcó Benítez.

Las colaboraciones pueden realizarse al alias toldo.zar.cuerda o al teléfono 3442 642782.