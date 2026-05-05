Champions League: Arsenal y Atlético de Madrid definen el primer finalista

La Champions League entra en su etapa decisiva con el cruce entre Arsenal y Atlético de Madrid, que este martes definirán al primer finalista del certamen europeo. El partido se disputará desde las 16 (hora argentina) en el Emirates Stadium de Londres, luego del empate 1-1 en el encuentro de ida.

El conjunto inglés llega con una leve ventaja, ya que logró igualar como visitante y ahora tendrá la posibilidad de cerrar la serie ante su público.

El encuentro será televisado por Fox Sports, ESPN y Disney+ Premium, y contará con el arbitraje del alemán Daniel Siebert.

Arsenal busca hacer valer la localía

En esta instancia de la Champions League, el Arsenal intentará sostener su rendimiento para avanzar a la final. El equipo londinense tuvo un recorrido sólido en el torneo, donde finalizó como líder en la primera fase con 24 puntos.

En los cruces eliminatorios, superó al Bayer Leverkusen por un global de 3-1 en octavos de final y luego eliminó al Sporting Lisboa con un 1-0 en cuartos.

Con estos antecedentes, el equipo inglés buscará aprovechar su condición de local para quedarse con la serie.

Atlético Madrid vs. Arsenal.

Atlético, con camino exigente y presencia argentina

El Atlético de Madrid afronta esta semifinal de la Champions League tras un recorrido más complejo. El equipo dirigido por Diego Simeone terminó decimocuarto en la fase inicial y debió disputar los playoffs para continuar en competencia.

En esa instancia eliminó al Brujas y luego protagonizó series de alto impacto, con un triunfo 7-5 frente al Tottenham en octavos y un ajustado 4-3 ante Barcelona en cuartos de final.

El plantel cuenta con varios futbolistas argentinos, entre ellos Juan Musso, Nahuel Molina, Julián Álvarez, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Nicolás González.

La otra semifinal

Mientras Arsenal y Atlético definen uno de los lugares en la final de la Champions League, el otro finalista se conocerá este miércoles.

Ese día, el Bayern Múnich recibirá al Paris Saint-Germain desde las 16, en una serie que promete intensidad luego del 5-4 a favor del equipo francés en el partido de ida.

De esta manera, el torneo más importante de Europa a nivel clubes comienza a definir a los protagonistas de una nueva final.