Deportes En pareja con la santafesina Romina Bolatti

Bochófila entrerriana se consagró campeona panamericana y clasificó al mundial

Milagros Pereyra y la santafesina Romina Bolatti ganaron los cinco partidos en el Panamericano de Chile, incluido el decisivo ante Uruguay, y se consagraron campeonas en parejas. El título les dio la clasificación al Mundial de Bochas 2026 en Francia.

31 de Agosto de 2025
Milagros Pereyra y la santafesina Romina Bolatti campeonas
Milagros Pereyra y la santafesina Romina Bolatti campeonas Foto: Instagram

En una destacada actuación internacional, la bochófila uruguayense Milagros Pereyra y la santafesina Romina Bolatti se consagraron campeonas panamericanas en la modalidad de parejas, tras ganar los cinco partidos disputados en el campeonato en Chile. La dupla argentina cerró su participación con una sólida victoria ante Uruguay en el partido definitorio, lo que selló una campaña perfecta.

 

El campeonato, que reunió a los mejores binomios del continente, fue una verdadera prueba de nivel para las representantes nacionales, quienes supieron imponer su juego y temple en cada una de las instancias. Gracias a este logro, Pereyra y Bolatti consiguieron la clasificación al Mundial de Bochas que se disputará en Francia, lo que representa un enorme paso en sus respectivas carreras deportivas.

Una campaña impecable en tierras chilenas

La competencia, organizada por la Confederación Panamericana de Bochas, se desarrolló a lo largo de cinco jornadas en la ciudad de Valparaíso, con la participación de selecciones de todo el continente. Argentina venció en todos sus compromisos.

 

Cada encuentro demostró el alto nivel técnico de la pareja nacional, que combinó experiencia, precisión y un fuerte trabajo táctico para superar a sus rivales. La bochófila uruguayense Milagros Pereyra, nacida en Concepción del Uruguay, fue clave en la distribución del juego, mientras que Romina Bolatti se destacó por su precisión en momentos decisivos.

Con el título panamericano en el bolsillo, Pereyra y Bolatti ya comienzan a pensar en el desafío que representará el certamen mundialista. Será una oportunidad histórica para mostrar el talento argentino en uno de los escenarios más exigentes del mundo bochófilo. El Mundial de Francia reunirá a las mejores duplas de Europa, Asia, África y América, y se espera una competencia de altísimo nivel.

 

El logro de Milagros Pereyra y Romina Bolatti no solo engrandece el palmarés del deporte argentino, sino que también inspira a nuevas generaciones de bochófilos y bochófilas que sueñan con dejar su huella. Con este título, Argentina reafirma su lugar entre las potencias continentales y se ilusiona con un gran papel en Francia.

Temas:

Argentina Bochas campeonato
