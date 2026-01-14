Boca tiene su primer partido del año: así será la formación que pondrá Úbeda

En la antesala del debut oficial del semestre y con el Torneo Apertura cada vez más cerca, Boca afrontará este miércoles su primer partido del 2026. Será desde las 19 ante Millonarios de Colombia, en La Bombonera, por la Copa Miguel Ángel Russo, en homenaje al exentrenador xeneize fallecido recientemente.

El encuentro funcionará como banco de pruebas para Claudio Úbeda, que busca ajustar funcionamiento, recuperar piezas y marcar una identidad táctica antes del inicio del campeonato. Según lo que pudo trabajarse en los últimos entrenamientos en Ezeiza, el técnico prepara modificaciones tanto en nombres como en dibujo.

Cambio de esquema y novedades

La principal variante pasa por el esquema: Úbeda evalúa dejar atrás el 4-4-2 que utilizó en el cierre del Clausura para pasar a un 4-3-3 más dinámico, con un solo nueve, extremos bien abiertos y un mediocampo con mayor circulación.

Entre las novedades aparece Ander Herrera como titular, acompañado por Leandro Paredes y Milton Delgado. En ataque, la única duda permanece en el extremo derecho: Kevin Zenón o Brian Aguirre, quienes alternaron durante el ensayo formal del lunes.

Boca tendrá su primer prueba del año. Foto: Archivo.

Mientras tanto, según informó TyC Sports, Edinson Cavani, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia trabajaron diferenciados por molestias físicas y sus presencias ante Millonarios están prácticamente descartadas, aunque no se descarta que alguno sea evaluado a último momento.

La probable formación

De no mediar cambios en la previa del amistoso, la formación sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Kevin Zenón o Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

El amistoso servirá para tomar ritmo competitivo y evaluar variantes tras un cierre de año cargado. El estreno oficial de Boca llegará en el comienzo del Torneo Apertura, aún con fecha para confirmar, y con el club a la espera de la incorporación de Marino Hinestroza para reforzar el sector ofensivo.