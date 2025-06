Boca se despidió del Mundial de Clubes con un pálido empate ante Auckland City

Boca empató por 1 a 1 con Auckland City en el estadio Geodis Park de Nashville y quedó eliminado del Mundial de Clubes 2025 en primera ronda después del triunfo del Benfica ante Bayern Múnich.

Con el gol de Nathan Garrow en contra, a los 26 minutos del primer tiempo, Boca se ilusionaba con el pase a octavos de final, pero el posterior triunfo de Benfica por 1 a 0 y el empate de Christian Gray en el segundo tiempo, enterraron sus esperanzas de seguir en el torneo.

26' Lautaro Di Lollo gets Boca Juniors on the score sheet! 📋 GAME ON! Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #AKLBOC pic.twitter.com/cmtu6Fs4uh