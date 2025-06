Benfica le ganó Bayern Múnich por 1 a 0 y eliminó a Boca del Mundial de Clubes

Benfica le ganó Bayern Múnich. Bayern Múnich, con mayoría de suplentes, se enfrenta al Benfica en Charlotte por la tercera fecha del Grupo C del Mundial de Clubes, que tiene a Boca Juniors expectante para saber si accederá como segundo de la zona a octavos de final.

El conjunto alemán presenta una alineación prácticamente nueva respecto al último partido ante Boca y el técnico Vincent Kompany realizó siete variantes al sacar del once inicial a Jonathan Tah, Konrad Laimer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Kingsley Coman, Michael Olise y Harry Kane.

De todas maneras, los bávaros tienen en cancha el potencial de nombres importantes como el de Serge Gnabry, Leroy Sané, Thomas Müller, Manuel Neuer y Dayot Upamecano, entre otros.

Por el lado del Benfica, que debe al menos sumar un punto para clasificar sin depender del resultado de Boca, los argentinos Ángel Di María, Nicolás Otamendi y Gianluca Prestianni son titulares.

En la primera llegada a fondo, Di María tuvo el primer gol de Benfica con un disparo desde afuera del área del rosarino que Manuel Neuer envió al córner a los 8 minutos.

El tanto que abrió el marcador llegó a los 13′ luego de una gran jugada colectiva de las Águilas que terminó con un remate del noruego Andreas Schjelderup tras una asistencia de su compatriota Fredrik Aursnes.

A los 18 minutos, Benfica tuvo un contragolpe perfecto con una corrida del griego Vangelis Pavlidis, quien corrió a toda velocidad para el mano a mano frente a Neuer, pero en lugar de patear al arco, el delantero se dejó caer mientras era acechado por Dayot Upamecano. El árbitro, Francois Letexier, no sancionó infracción pese a los reclamos.

Bayern Múnich tuvo mayor posesión de balón, pero no lo pudo plasmar en cuanto a llegadas. Apenas contó con desbordes de Gnabry y algún remate lejano de Tom Bischof por encima del travesaño o alguna acción de Thomas Müller que no pudo conectar. No mucho más de los bávaros.

Para el segundo tiempo, Kompany movió el banco y metió al Olise, Kimmich y Kane en lugar de Palinha, Bischof y Gnabry. En cinco minutos, el Bayern le generó dos situaciones muy claras para anotar. Leroy Sané quedó mano a mano con Anatoliy Trubin, pero el arquero ucraniano le ganó el duelo personal y salvó su arco.

A los 60 minutos, el Bayern Múnich convirtió el 1-1 tras un remate desde afuera del área de Joshua Kimmich, pero fue anulado por posición adelantada de Harry Kane. El delantero inglés se encontraba fuera de juego y obstruyendo la visión del arquero. El conjunto alemán siguió atacando y tuvo una nueva oportunidad de empate en los pies de Pavlovic a los 76′ y Trubin nuevamente tapó con sus piernas en otra gran intervención.

Partido en desarrollo...