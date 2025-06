Boca eliminado del Mundial de Clubes tras el empate con Auckland City y el triunfo de Benfica

Boca empató con Auckland City. El Xeneize iguala 1-1 (debe golear) al conjunto neozelandés y, además, necesita una mano del Bayern Munich, que pierde 1-0 con los portugueses. La actividad eléctrica detuvo el encuentro.

El partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo C en el Mundial de Clubes entregó la mejor imagen del cuadro Azul y Oro en el tramo final de los 45 minutos iniciales. El destino estuvo a punto de jugar a su favor nuevamente, ya que un preciso disparo de Carlos Palacios pegó en el travesaño y le rebotó al portero en uno de sus brazos.

26' Lautaro Di Lollo gets Boca Juniors on the score sheet! 📋 GAME ON!

Miguel Ángel Russo salió con algunos cambios: Marco Pellegrino por el lesionado Ayrton Costa y el ingreso de Cavani, que estuvo out en los otros dos partidos. Zeballos, el otro cambio, salió lesionado en el PT. El 1-0 llegó después de un cabezazo de Di Lollo, que el arquero de Auckland metió en contra. Y tuvo otra muy clara de Merentiel que devolvió el travesaño.

Boca salió a buscar rápido el segundo tanto en el complemento, pero en una pelota parada Auckland lo sorprendió: Gray ganó de cabeza y estampó el 1-1. Y casi inmediatamente, el partido se suspendió por actividad eléctrica cerca del estadio en Nashville.

52' AUCKLAND CITY SCORE THEIR FIRST GOAL OF THE FIFA CLUB WORLD CUP!!! 🇳🇿

El equipo de Miguel Ángel Russo llegó a este duelo muy comprometido porque la igualdad 2-2 ante Benfica en el debut y la caída 1-2 contra Bayern Múnich, ambas en el Estadio Hard Rock de Miami, sumado a los resultados de esos competidores contra Auckland City lo dejaron sin depender de si mismo en la última jornada.

En el caso de los europeos, todo lo contrario, porque los alemanes ya están clasificados a octavos de final, mientras que a los portugueses les basta con el empate para quedarse con el segundo y último pasaje que entrega la zona a la próxima ronda.