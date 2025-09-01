Boca: se confirmó la lesión que sufrió el arquero Agustín Marchesín

Se confirmó la lesión que sufrió el arquero Agustín Marchesín: Boca Juniors logró este domingo su tercer triunfo consecutivo en el Torneo Clausura al vencer 2-0 a Aldosivi en el estadio José María Minella de Mar del Plata. El equipo consiguió prolongar su buen momento futbolístico y sumó tres puntos importantes para seguir escalando en la tabla.

Sin embargo, la nota negativa de la jornada fue la salida de Agustín Marchesín, quien sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha y no podrá estar en el próximo compromiso. El arquero fue reemplazado a los 45 minutos del segundo tiempo por Leandro Brey.

Con el triunfo prácticamente asegurado, Marchesín recibió la pelota en su área y buscó salir jugando. Eludió al delantero Facundo De La Vega y recortó hacia adentro con una gambeta, pero al tocar en corto para un compañero acusó un fuerte dolor en la pierna derecha y pidió el cambio de inmediato.

Un presente que se corta por lesión

El arquero campeón de América con la Selección argentina en 2021 venía atravesando un gran momento bajo los tres palos. Con la valla invicta en Mar del Plata, acumuló una racha de tres encuentros consecutivos sin recibir goles.

Esa seguidilla había comenzado ante Independiente Rivadavia en Mendoza, continuó frente a Banfield en La Bombonera y se consolidó con el triunfo frente a Aldosivi. El buen presente personal reforzaba la seguridad defensiva del equipo de cara a la recta intermedia del certamen.

El golpe de la lesión genera ahora un interrogante en el cuerpo técnico, que deberá evaluar si Brey se transforma en el arquero titular en la próxima presentación.

Lo que viene para el Xeneize

El calendario marca que el próximo desafío será el domingo 14 de septiembre, cuando Boca visite a Rosario Central en el Gigante de Arroyito. El encuentro, correspondiente al Interzonal de la octava fecha del Torneo Clausura, se disputará desde las 17.30.

Más allá de la expectativa por un clásico cargado de historia, todas las miradas estarán puestas en la evolución de Marchesín. El arquero será sometido a estudios médicos en las próximas horas para determinar con mayor precisión el tiempo de recuperación.

Mientras tanto, la victoria frente a Aldosivi confirma la levantada de Boca, que suma confianza y puntos en medio de un campeonato que todavía tiene mucho por recorrer. (NA)