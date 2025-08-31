"Nos vamos haciendo fuertes", expresó Miguel Russo tras la victoria de Boca

Miguel Ángel Russo atraviesa un gran presente al mando de Boca luego de dejar atrás una racha negativa. Este domingo, el equipo se impuso 2-0 ante Aldosivi en Mar del Plata y consolidó su lugar entre los principales protagonistas de la Zona A.
“Cambió que venimos trabajando todos juntos, el tiempo ayuda, es bueno y seguimos dentro de nuestra postura de trabajo en buscar lo mejor siempre”, afirmó el entrenador tras el encuentro. Y agregó con firmeza: “Nos vamos haciendo fuertes”.
El técnico valoró la recuperación de sus dirigidos, que le generan un “problema positivo” a la hora de elegir quién juega. “Están competitivos todos, cuesta elegir 23, es la idea y la forma que buscamos trabajar siempre”, explicó.
“EL HECHO DE NO PERDER TE FORTIFICA”
Miguel Ángel Russo, en conferencia de prensa, tras la victoria de Boca ante Aldosivi.
El secreto de la levantada
Al ser consultado sobre las razones de este buen momento, Russo señaló que mantiene “algunas charlas” con el plantel y volvió a destacar la mejora en lo individual. “Es lo normal y lógico, es entre todos, elegir 11 y los cambios cuesta también. No es tan fácil, buscaremos lo mejor y seguir creciendo”, sostuvo.
El entrenador resaltó que la competencia interna se transformó en uno de los pilares de la remontada del equipo, que venía de atravesar una serie de resultados adversos.
"ESTO ES ENTRE TODOS... YO PARTICIPO DE ALGUNAS CHARLAS"
La respuesta de Miguel Ángel Russo cuando le consultaron por el cambio de aire en Boca, que hoy logró su tercer triunfo al hilo.
Además, el DT se mostró conforme con el funcionamiento colectivo y con la actitud que el grupo viene mostrando en los últimos compromisos.
Boca se acomoda en la Zona A
Con goles de Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia, el Xeneize se impuso en Mar del Plata y sumó tres puntos claves. Fue la tercera victoria consecutiva para el equipo, que recuperó la confianza y se ilusiona con avanzar en el certamen.
Miguel Ángel Russo analizó el triunfo de Boca ante Aldosivi: "EN ALGÚN MOMENTO PERDIMOS LA PELOTA...".
Luego de una racha adversa que preocupaba a los hinchas, Boca se ubica ahora en la tercera posición de la Zona A y encamina su clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura.
El triunfo significó mucho más que un simple resultado: confirmó que el equipo de Russo logró dar vuelta la página y se afianza con un rendimiento cada vez más sólido.