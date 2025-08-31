 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes

"Nos vamos haciendo fuertes", expresó Miguel Russo tras la victoria de Boca

El Xeneize venció 2-0 a Aldosivi, sumó su tercera victoria consecutiva y se metió de lleno en la pelea por la clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura.

31 de Agosto de 2025
"Nos vamos haciendo fuertes", expresó Miguel Russo.
"Nos vamos haciendo fuertes", expresó Miguel Russo.

Miguel Ángel Russo atraviesa un gran presente al mando de Boca luego de dejar atrás una racha negativa. Este domingo, el equipo se impuso 2-0 ante Aldosivi en Mar del Plata y consolidó su lugar entre los principales protagonistas de la Zona A.

 

“Cambió que venimos trabajando todos juntos, el tiempo ayuda, es bueno y seguimos dentro de nuestra postura de trabajo en buscar lo mejor siempre”, afirmó el entrenador tras el encuentro. Y agregó con firmeza: “Nos vamos haciendo fuertes”.

El técnico valoró la recuperación de sus dirigidos, que le generan un “problema positivo” a la hora de elegir quién juega. “Están competitivos todos, cuesta elegir 23, es la idea y la forma que buscamos trabajar siempre”, explicó.

 

El secreto de la levantada

Al ser consultado sobre las razones de este buen momento, Russo señaló que mantiene “algunas charlas” con el plantel y volvió a destacar la mejora en lo individual. “Es lo normal y lógico, es entre todos, elegir 11 y los cambios cuesta también. No es tan fácil, buscaremos lo mejor y seguir creciendo”, sostuvo.

El entrenador resaltó que la competencia interna se transformó en uno de los pilares de la remontada del equipo, que venía de atravesar una serie de resultados adversos.

Además, el DT se mostró conforme con el funcionamiento colectivo y con la actitud que el grupo viene mostrando en los últimos compromisos.

 

Boca se acomoda en la Zona A

Con goles de Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia, el Xeneize se impuso en Mar del Plata y sumó tres puntos claves. Fue la tercera victoria consecutiva para el equipo, que recuperó la confianza y se ilusiona con avanzar en el certamen.

Luego de una racha adversa que preocupaba a los hinchas, Boca se ubica ahora en la tercera posición de la Zona A y encamina su clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura.

 

El triunfo significó mucho más que un simple resultado: confirmó que el equipo de Russo logró dar vuelta la página y se afianza con un rendimiento cada vez más sólido.

Temas:

Boca Torneo Clausura Miguel Ángel Russo
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso