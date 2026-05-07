Boca quedó tercero en su grupo y ya mira las cuentas para clasificar

La derrota de Boca ante Barcelona de Ecuador por 1-0 en Guayaquil modificó el panorama del Grupo D de la Copa Libertadores. El empate sin goles entre Universidad Católica y Cruzeiro dejó al conjunto argentino en la tercera posición y, por ahora, fuera de la zona de clasificación a los octavos de final.

Con cuatro fechas disputadas, Universidad Católica y Cruzeiro lideran la tabla con siete puntos, aunque el equipo chileno ocupa el primer lugar por ventaja en el desempate entre ambos. Más atrás aparece Boca con seis unidades, mientras que Barcelona quedó último con tres puntos tras conseguir su primera victoria en el certamen.

El equipo dirigido por Claudio Ubeda afrontará dos partidos decisivos en La Bombonera para definir su futuro en el torneo continental. El primero será frente a Cruzeiro y luego cerrará la fase de grupos ante Universidad Católica.

Qué necesita Boca para clasificar

El escenario más favorable para Boca será ganar los dos encuentros restantes del Grupo D. De esa manera alcanzará los 12 puntos y asegurará no solo la clasificación a los octavos de final, sino también el primer puesto de la zona.

Otra posibilidad para el conjunto argentino será empatar frente a Cruzeiro y luego derrotar a Universidad Católica. En ese caso llegaría a 10 unidades y podría avanzar dependiendo del resultado que obtenga el equipo chileno ante Barcelona en la próxima fecha.

Boca tiene su primera final ante Cruzeiro.

Por el contrario, el panorama se complicará seriamente si pierde frente al conjunto brasileño en la quinta jornada. Si además Universidad Católica derrota a Barcelona, ambos líderes alcanzarán los 10 puntos y dejarán sin posibilidades matemáticas al equipo argentino.

Cómo sigue el Grupo D

La próxima presentación de Boca será el martes 19 de mayo desde las 21.30 ante Cruzeiro en La Bombonera. Dos días después, Universidad Católica recibirá a Barcelona de Ecuador en Chile.

La última fecha se jugará el jueves 28 de mayo con los dos partidos en simultáneo. Boca enfrentará como local a Universidad Católica, mientras que Cruzeiro recibirá a Barcelona en Belo Horizonte para cerrar la fase de grupos de la Copa Libertadores.