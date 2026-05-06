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Deportes Copa Libertadores

Más problemas para Boca: Brey se retiró lesionado ante Barcelona de Ecuador

El arquero de 23 años sufrió un fuerte golpe a los 22 minutos del encuentro disputado en Guayaquil. En su lugar entró Javi García, que no tenía actividad desde el 2024.

6 de Mayo de 2026
Leandro Brey.
Leandro Brey.

El arquero de 23 años sufrió un fuerte golpe a los 22 minutos del encuentro disputado en Guayaquil. En su lugar entró Javi García, que no tenía actividad desde el 2024.

La derrota de Boca ante Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores dejó una preocupación extra para el cuerpo técnico y los hinchas: la lesión de Leandro Brey, quien debió abandonar el campo en pleno primer tiempo y se retiró en camilla.

 

El arquero de 23 años sufrió un fuerte golpe a los 22 minutos del encuentro disputado en Guayaquil, bajo una intensa lluvia que complicó el desarrollo del partido.

 

La situación generó inquietud en el conjunto xeneize, que actualmente tampoco cuenta con Agustín Marchesín.

 

 

Cómo fue la lesión de Brey

 

El momento que encendió las alarmas en Boca se produjo tras una jugada confusa dentro del área, donde la pelota tomó un pique largo debido al campo anegado.

 

En esa acción, Brey chocó con un delantero rival y quedó tendido sobre el césped visiblemente dolorido.

 

Aunque intentó continuar en el partido, pocos minutos después volvió a arrojarse al suelo y pidió inmediatamente el cambio.

 

 

Javier García volvió tras más de dos años

 

Ante la lesión del arquero, el entrenador recurrió a Javier García, quien volvió a disputar un partido oficial después de más de dos años.

 

 

 

El experimentado guardameta de 39 años no jugaba desde el 10 de marzo de 2024, justamente en un encuentro donde había sido reemplazado por el propio Brey.

 

La salida del juvenil representa un nuevo problema para Boca, que atraviesa un momento complejo en el arco por las bajas y por los compromisos decisivos que se vienen en la temporada.

 

 

Esperan estudios médicos

 

Hasta el momento, el club no difundió un parte médico oficial sobre la situación de Brey.

Sin embargo, las imágenes mostraron al arquero retirándose directamente hacia el vestuario sin poder caminar por sus propios medios.

 

Ahora, en Boca aguardan los estudios correspondientes para determinar la gravedad de la lesión y los tiempos de recuperación del futbolista.

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Boca Leandro Brey arquero Copa Libertadores
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