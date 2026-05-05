Boca cayó 1-0 ante Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores 2026

REDACCIÓN ELONCE
Boca cayó 1-0 ante Barcelona de Ecuador en el estadio Monumental Banco Pichincha por la cuarta fecha del grupo D de la Copa Libertadores 2026.
Boca sufrió una derrota por 1-0 frente a Barcelona de Ecuador en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha del grupo D de la Copa Libertadores 2026, disputado en el estadio Monumental Banco Pichincha. El único gol del partido fue anotado por Héctor “Tito” Villalba a los 27 minutos del segundo tiempo, dejando al equipo argentino con algunas llegadas claras pero sin efectividad.
El encuentro mostró a Boca como un conjunto dominante en posesión, generando varias oportunidades de gol que no pudo concretar. A pesar de la presión ofensiva, la falta de puntería y algunas decisiones defensivas del rival evitaron que el equipo dirigido por Claudio Úbeda pudiera empatar y sumar un punto importante de visitante.
Con esta derrota, Boca mantiene seis unidades y se ubica en el segundo lugar del grupo D, mientras que Barcelona de Ecuador sumó sus primeros tres puntos del torneo, escalando posiciones aunque permanece en la última ubicación de la tabla. El resultado deja al conjunto xeneize con la obligación de recomponerse de cara a los próximos desafíos internacionales.
Próximos desafíos en la Copa Libertadores
En la próxima fecha, Boca recibirá al brasileño Cruzeiro, que perdió su condición de invicto, el martes 19 de mayo a las 21:30. Será un duelo clave para mantener las chances de clasificación en el grupo y recuperar la confianza tras la derrota en Ecuador.
Por su parte, Barcelona de Ecuador visitará a Universidad Católica de Chile el jueves 21 de mayo a las 21:30, buscando sumar más unidades y mejorar su posición en la tabla de clasificación. Ambos equipos afrontarán estas jornadas con la necesidad de optimizar su rendimiento ofensivo y defensivo.