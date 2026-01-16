Boca podría perder a una de sus figuras: un club ruso quiere al “Changuito” Zeballos

En medio de un mercado de pases sin incorporaciones hasta el momento, el delantero podría emigrar, aunque la idea de la dirigencia es retenerlo.
El futuro deportivo de Boca sumó este viernes un nuevo foco de preocupación. A días del inicio del Torneo Apertura, el club recibió una propuesta informal desde Rusia por Exequiel “Changuito” Zeballos, una de las figuras del segundo semestre del 2025. El movimiento se produce en un mercado sin incorporaciones para el equipo de Claudio Úbeda y con varias bajas confirmadas en las últimas horas.
La postura de la dirigencia
Según información difundida por el periodista Germán García Grova, el Spartak de Moscú acercó una cifra cercana a los nueve millones de dólares por Zeballos. Si bien el valor de mercado del delantero ronda los 13 millones, en Boca consideran que el monto fue insuficiente y la propuesta quedó descartada de inmediato.
De todos modos, el interés ruso obliga a mantener el tema abierto. En el club no tienen la intención de desprenderse del futbolista, aunque no descartan la posibilidad de retomar conversaciones si aparece una oferta formal y económicamente más cercana a lo pretendido.
Un semestre que revalorizó al “Changuito”
A los 21 años, Zeballos viene de completar su mejor tramo desde su debut en primera división. Durante el segundo semestre del 2025 consiguió continuidad, ganó protagonismo en el ataque y fue decisivo en varios encuentros que le permitieron a Boca asegurar su clasificación a la Copa Libertadores.
El pico de su rendimiento se dio en el clásico ante River en La Bombonera, cuando convirtió el primer gol y asistió para el segundo en la victoria por 2-1. En total, registra 127 partidos, 15 goles, 13 asistencias y cinco títulos desde su debut en noviembre de 2020.
Zeballos tiene vínculo vigente hasta el 31 de diciembre y, desde julio, podría comenzar a negociar como jugador libre si no hay renovación. Ese escenario acelera los tiempos y pone presión en la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme.