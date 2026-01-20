Boca perdería a su refuerzo: Hinestroza a un paso de Brasil

Boca esperaba definir en cuestión de horas el arribo de Marino Hinestroza, extremo de 23 años pretendido por Claudio Úbeda para reforzar las bandas de su 4-3-3. La operación estaba avanzada con Atlético Nacional y la dirigencia confiaba en que el colombiano viajara a Buenos Aires tras cumplirse los últimos detalles contractuales. Sin embargo, el panorama cambió con la irrupción de Vasco da Gama.

Desde Brasil y Colombia señalan que el club carioca presentó una propuesta cercana a los 6 millones de dólares, cifra superior a la que estaba acordada con el Xeneize. En la Ribera aguardaban la confirmación formal desde Medellín para cerrar el traspaso, pero los correos no llegaron y el silencio del fin de semana comenzó a tener explicación.

La oferta brasileña y el freno en Colombia

La negociación de Boca con Nacional incluía la compra total del pase por un monto cercano a los 5 millones de dólares y una plusvalía futura. El cambio de escenario generó dudas sobre la continuidad de las tratativas y, según trascendió, el conjunto colombiano evalúa seriamente aceptar la propuesta de Vasco da Gama, de mayor impacto económico y con pago más inmediato.

El caso no sorprende dentro del mercado sudamericano: el fútbol brasileño volvió a mostrarse agresivo en la ventana de enero, con salarios y traspasos difíciles de igualar para la mayoría de los clubes de la región.

Claudi Úbeda no tiene ningún refuerzo todavía. Foto: Archivo.

El efecto en la planificación deportiva

Hinestroza se perfilaba como el primer fichaje de Boca en 2026 y el futbolista había mostrado predisposición para sumarse. Úbeda lo consideraba una pieza útil para disputar la banda izquierda o bien atacar por dentro, en un esquema que también contempla a Exequiel Zeballos y Alan Velasco como variantes.

La indefinición genera ruido adicional en un escenario donde las bajas por lesión redujeron las opciones ofensivas para el comienzo del Apertura.

Un final abierto en el mercado xeneize

En el Consejo de Fútbol mantienen encendido el teléfono a la espera de una respuesta definitiva desde Medellín. La operación todavía no está caída, pero el ingreso de Vasco da Gama tensionó un acuerdo que estaba encaminado. A días del inicio del torneo, el club argentino observa cómo una negociación que parecía resuelta se instaló en terreno incierto.

El futuro de Hinestroza vuelve a quedar en manos de Atlético Nacional, que tendrá la última palabra. Mientras tanto, Boca sigue buscando presencia ofensiva para completar su plantel de cara a un año que exige resultados desde el primer partido.