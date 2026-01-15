Boca y Millonarios empataron sin goles en un emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo

En un partido amistoso disputado en La Bombonera, Boca Juniors y Millonarios igualaron 0-0 por la Copa Miguel Ángel Russo. El encuentro sirvió como homenaje al exentrenador campeón con ambos clubes y dejó señales del nuevo ciclo xeneize.
Boca Juniors y Millonarios empataron 0-0 en un amistoso en homenaje a Miguel Ángel Russo, en un encuentro cargado de emoción que se disputó en La Bombonera y que marcó el inicio formal de la puesta a punto del conjunto xeneize de cara a la nueva temporada. El partido, correspondiente a la Copa Miguel Ángel Russo, tuvo como eje central el recuerdo del entrenador argentino fallecido en 2025, una figura profundamente respetada tanto en el fútbol argentino como en el colombiano.
El estadio vivió una noche especial, con reconocimientos, aplausos y un clima emotivo en la previa del inicio del Torneo Apertura. En lo futbolístico, el equipo dirigido por Claudio Úbeda mostró una versión renovada, con cambios tácticos y nombres nuevos, aunque le faltó eficacia para quedarse con el triunfo. La situación más clara llegó sobre el final, cuando a Exequiel “Changuito” Zeballos le atajaron un penal que pudo haber cambiado la historia del partido.
Durante el primer tiempo, Boca fue el equipo que asumió el protagonismo y generó las situaciones más claras. A los siete minutos, tras un tiro de esquina ejecutado por Leandro Paredes, Lautaro Di Lollo ganó de cabeza en el área chica y estuvo muy cerca de abrir el marcador. Apenas un minuto después, Ander Herrera remató mordido desde media distancia y, en la jugada siguiente, el español asistió de manera impecable a Brian Aguirre, quien no pudo definir y reclamó penal por un supuesto agarrón dentro del área.
El dominio xeneize se sostuvo a lo largo de la primera mitad, con un mediocampo que buscó la circulación rápida y la posesión del balón. Paredes volvió a ser eje en la generación de juego y, cerca del cierre del primer tiempo, ejecutó un tiro libre que pasó apenas desviado, en una de las últimas aproximaciones antes del descanso.
Un complemento con más llegadas y un penal decisivo
En el inicio del segundo tiempo, Boca mantuvo la intensidad y volvió a generar peligro rápidamente. Williams Alarcón, que ingresó por Ander Herrera tras una muy buena primera parte del español, probó desde la medialuna y su remate se fue muy cerca del arco defendido por Guillermo De Amores. Diez minutos más tarde, Aguirre envió un centro preciso desde la derecha para Miguel Merentiel, quien falló de manera increíble frente al arco: el uruguayo le pegó mordido y la pelota se elevó por encima del travesaño.
Millonarios recién logró inquietar a Agustín Marchesín promediando la etapa complementaria. Darwin Quintero asistió a Sebastián Valencia, que enganchó ante la marca de Barinaga y remató a las manos del arquero xeneize. La respuesta de Boca fue inmediata y volvió a tener como protagonista a Merentiel, quien recibió una gran asistencia de Zeballos y definió solo, pero esta vez el travesaño le negó el gol.
Con el correr de los minutos, el arquero uruguayo Guillermo De Amores se convirtió en figura. Primero manoteó un centro de Barinaga que casi se le mete en su propio arco y, ya con el tiempo cumplido, adivinó el palo y le contuvo el penal a Exequiel Zeballos. El Changuito tuvo un gran desempeño a lo largo del partido, aunque en el final sintió el desgaste físico y sus remates perdieron potencia.
Un homenaje que unió a dos historias
La organización de este amistoso internacional respondió al deseo de rendir homenaje a Miguel Ángel Russo, un entrenador que dejó una huella profunda en ambos clubes. Campeón con Boca Juniors y también con Millonarios, su figura fue recordada como símbolo de trabajo, liderazgo y compromiso. El partido funcionó como un punto de encuentro entre dos instituciones que comparten parte de su historia a través de su legado.
En lo deportivo, el ciclo de Claudio Úbeda afrontó cambios importantes respecto al semestre anterior. Sin refuerzos oficializados hasta el momento, el club espera la inminente llegada del colombiano Marino Hinestroza. En contrapartida, ya se confirmaron varias salidas: Luis Advíncula, Ignacio Miramón, Cristian Lema y Frank Fabra dejaron de formar parte del plantel.
Para este compromiso, el entrenador no pudo contar con Edinson Cavani, Carlos Palacios ni Rodrigo Battaglia, todos afectados por distintas molestias físicas. Aun así, el cuerpo técnico aprovechó el amistoso para ensayar una modificación táctica, dejando atrás el 4-4-2 utilizado en el cierre del Clausura y apostando por un 4-3-3, con extremos abiertos y un mediocampo dinámico.
Entre las novedades, Ander Herrera se ganó un lugar entre los titulares y dejó buenas sensaciones hasta su salida. También sumaron minutos Malcom Braida, Tomás Belmonte y Kevin Zenón, en un contexto pensado para evaluar alternativas de cara al inicio oficial de la competencia.
Lo que viene en la preparación
El calendario de Boca en esta etapa de preparación continuará con otro compromiso internacional: el domingo 18 enfrentará a Olimpia de Paraguay en el estadio Único de San Nicolás. El debut oficial en la temporada será ante Deportivo Riestra por el Torneo Apertura, por lo que el empate ante Millonarios representó una prueba clave para afianzar conceptos y ajustar detalles.
Del lado colombiano, Millonarios llegó a Buenos Aires tras caer 1-0 frente a River Plate en Montevideo, en el primer amistoso de su gira. El equipo afronta una exigente pretemporada ante los dos clubes más populares del fútbol argentino, también atravesada por el recuerdo de Miguel Ángel Russo.
El empate sin goles quedó como anécdota en una noche donde el resultado pasó a segundo plano. El verdadero protagonista fue el homenaje a un entrenador que marcó época y que, aún después de su partida, logró reunir a dos camisetas históricas bajo un mismo recuerdo.
Formaciones:
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.
Millonarios: Guillermo De Amores; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Sebastián Valencia, Alex Paz; David Silva, Rodrigo Ureña, Sebastián Del Castillo; Alex Castro; Julián Angulo y Rodrigo Contreras. DT: Hernán Torres.
Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).